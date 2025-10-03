Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Itaquá tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol

Casos serão analisados pelo Comitê de Óbito, que dará seguimento à investigação clínica e epidemiológica

03 outubro 2025 - 12h38Por Da Reportagem Local
- (Foto: Biodiesel Brasil)

Itaquaquecetuba registra dois casos suspeitos de intoxicação por metanol. Um dos pacientes morreu e o outro segue em acompanhamento.

Segundo a Secretaria de Saúde de Itaquá, o primeiro caso evoluiu para óbito no Hospital Geral de Itaquaquecetuba (HGI) no dia 23 de setembro de 2025. O segundo paciente deu entrada no Centro de Saúde 24h nesta quinta-feira (2) e, após atendimento inicial, foi encaminhado ao HGI, onde segue sob acompanhamento.

Em nota, a pasta declarou que instituiu o Gabinete de Gestão de Riscos e Crises (GGRC), responsável por monitorar o cenário sanitário, articular as ações necessárias e adotar medidas de prevenção e respostas. Os casos também serão analisados pelo Comitê de óbito, que dará seguimento à investigação clínica e epidemiológica.

Além disso, será realizada uma força-tarefa de fiscalização, com blitz conduzidas pela Vigilância Sanitária, em parceira com o Procon municipal, a Secretaria de Segurança Urbana e a Fiscalização de Posturas para coibir a comercialização irregular de bebidas.

Ainda em nota, a Prefeitura de Itaquá reforçou seu compromisso em adotar todas as providências cabíveis para proteger a vida dos cidadãos e manter a transparência das informações para a população.

