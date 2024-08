Mara Bertaiolli anuncia criação da Secretaria da Mulher em evento com pré-candidatas

A pré-candidata à Prefeitura de Mogi das Cruzes-SP pelo PL, Mara Bertaiolli, anunciou a criação da Secretaria Municipal da Mulher como uma das primeiras medidas, caso eleita em outubro deste ano. A proposta que consta no plano de governo da liberal foi anunciada durante encontro com pré-candidatas a vereadora da coligação "Compromisso e Amor por Mogi". Liderado por Mara e por seu pré-candidato a vice-prefeito, Téo Cusatis (PSD), o arco partidário vai lançar 50 candidaturas femininas ao Legislativo nestas eleições.

O encontro “Mulheres com Mara” foi realizado nessa sexta-feira (9/8) e reuniu, além de postulantes à Casa de Leis, lideranças e correligionárias da aliança de Mara, que abarca, além do PL e do PSD, MDB, União Brasil, Republicanos e Progressistas.

A participação da mulher na Política foi o tema central do evento, que buscou fortalecer o respeito e o apoio àquelas que vão concorrer ao Poder Legislativo no pleito municipal de 2024.

Para uma plateia de mais de 200 pessoas, Mara enalteceu a trajetória das 50 pré-candidatas, frisou que todas têm fortes laços com Mogi e reforçou que as mulheres mogianas terão espaço, acolhimento e representatividade num eventual governo:

"Não há como ser pré-candidata a prefeita e não almejar uma Secretaria da Mulher. Isso é prioridade. Vamos ter. Precisamos tratar as mulheres com muita atenção. Ao meu ver, ninguém se coloca mais no lugar do outro do que uma mulher", discursou a liberal.

Outra questão importante para a pré-candidata à Prefeitura de Mogi é a segurança. Mara compartilhou durante o evento que, apesar da existência de uma Delegacia da Mulher na cidade, o atendimento é de segunda a sexta-feira e apenas durante o dia. Cenário que, em seu entendimento, precisa mudar:

"Vamos lutar para fazer com que o atendimento seja 24 horas. Sabemos que a maioria dos crimes acontece aos fins de semana. A proteção às vítimas deve ser, desta forma, em tempo integral. Também defendemos que psicólogos atuem no acolhimento ao público feminino e que uma brinquedoteca seja instalada no local para as crianças, que, muitas vezes, tem de acompanhar suas mães no registro das ocorrências", listou.

A pré-candidata à Vereança Alessandra Shimomoto (PSD), idealizadora do encontro que aconteceu nessa sexta-feira, disse que a hora é de união:

"A gente queria promover um encontro que fosse para mostrar a força da mulher e que não somos concorrentes. Cada uma tem sua história, seu grupo, seus objetivos. Estamos todas no mesmo barco por um bem comum", destacou a postulante ao Legislativo.

Pioneirismo

A presidente do PSD de Mogi das Cruzes, Marinês Piva, em sua fala, lembrou que ela é a primeira mulher a comandar um partido na cidade.

Nessa mesma linha de mulheres que quebraram barreiras, a atual vice-prefeita de Mogi e pré-candidata a vereadora, Priscila Yamagami (Progressistas), também lembrou de sua luta para chegar num posto nunca antes ocupado por uma representante feminina. Em seu discurso, Priscila entregou, inclusive, que sofreu discriminação:

"Vocês conhecem minha história e sabem o quanto sofri com a violência de gênero. Mas deixei o meu legado nos últimos anos e quero que, juntas, possamos nos fortalecer ainda mais. Que deixem que a gente escolha onde a gente quer ficar e com quem a gente quer estar”, frisou.

Já a vereadora Malu Fernandes (PL), primeira vice-presidente da Câmara de Mogi, lamentou que a atual legislatura tenha apenas três parlamentares, diante de 23 cadeiras.

O evento também contou com a presença de Andressa Lino, que representou, na oportunidade, a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, Dana Costa. O vice na chapa de Mara, Téo Cusatis, também participou dos trabalhos.