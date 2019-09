Marcus Melo: ‘Estamos fazendo a nossa parte e zelando por Mogi’

Mogi comemora mais uma aniversário. O prefeito Marcus Melo (PSDB) concedeu entrevista para fazer balanço e anunciar projetos. Leia matéria abaixo.

Diário de Suzano: Qual é o principal presente de aniversário que a administração está ofertando para a população?

Marcus Melo: Na verdade são vários presentes, sempre com um objetivo básico: oferecer qualidade de vida para os mogianos, com serviços variados e eficientes, em áreas como educação, saúde, transportes, segurança, mobilidade urbana, cultura e lazer, entre outras. Temos uma programação de shows, com a tradicional ExpoMogi, mas também vamos inaugurar vários equipamentos públicos. Na área da educação, o destaque será a entrega de três novas creches, cada uma com capacidade para atender 195 alunos. Na área de esportes, serão entregues Academias da Terceira Idade (ATI), Academia do Jovem, Quadra de Streetball e complexo com campo de Futebol. E para a saúde, iniciaremos as obras do CIAS - Complexo Integrado de Atendimento à Saúde, no bairro do Rodeio, que vai contar com uma nova UnicaFisio, Clínica do Homem, Pró-Híper e Clínica especializada para pessoas com deficiência.

DS: Quais são os setores do município onde é preciso injetar mais investimentos e atenção do poder público?

Marcus Melo: Mogi das Cruzes já tem mais de 450 mil habitantes e, além disso, também é um polo regional de serviços, educação, lazer e cultura, entre outros atrativos. Isso aumenta muito os desafios da Prefeitura. São creches, postos de saúde, unidades da UPA, toda a área de zeladoria, segurança, transportes, equipamentos de esporte e cultura, enfim, uma estrutura enorme que precisa funcionar continuamente. Isso exige recursos, funcionários qualificados e uma atenção permanente.

DS: Qual a expectativa para uma Maternidade Municipal em Mogi?

Marcus Melo: É muito grande. Atualmente, a Santa Casa está sobrecarregada e temos que oferecer uma nova opção para que as gestantes tenham seus bebês com segurança. A unidade será construída no terreno onde funcionou Fórum de Braz Cubas, estrategicamente situado ao lado do Hospital Municipal. O projeto já está pronto e queremos iniciar a construção do equipamento em breve. Fizemos um enorme planejamento financeiro não apenas para tocar a obra, mas também já pensando no seu custeio.

DS: Quais os principais projetos para a Educação?

Marcus Melo: Somente agora, nas comemorações dos 459 anos de Mogi das Cruzes, vamos entregar três novas creches, cada uma com capacidade para atender 195 alunos. Nos últimos anos, fizemos uma revolução na área de educação, construindo creches padronizadas, com um padrão de atendimento que se tornou referência e que agrada a todos. Mas, além de obras físicas, nossa principal meta é oferecer um ensino de qualidade cada vez melhor, continuar avançando na nota do Ideb. Para isso, iniciamos um processo de inserir a tecnologia no processo de aprendizagem das nossas crianças. Adquirimos 5 mil tabletes e notebooks para as escolas, criamos jogos educativos para que as crianças absorvam conhecimento com mais facilidade, temos um aplicativo que permite que os pais acompanhem o dia a dia das crianças nas escolas pelo celular e nossos professores criaram um material didático próprio, personalizado para atender a demanda das crianças mogianas.

DS: Qual a expectativa de inauguração de escolas e creches?

Marcus Melo: Como já mencionei, nas comemorações dos 459 anos de Mogi das Cruzes, vamos entregar três novas creches. Mas é uma área que não pode parar, afinal todos os dias nascem novos bebês e em poucos anos eles estarão na idade de entrar nas creches.

DS: Quais são as suas perspectivas com o futuro sendo o prefeito de uma cidade pujante como Mogi?

Marcus Melo: São as melhores possíveis. Realmente, Mogi das Cruzes é uma cidade pujante, que cresce a cada dia. Os desafios são enormes, mas a Prefeitura tem tradição de realizar bons projetos e é isso que estamos fazendo. O Mogi + Ecotietê é um exemplo. Trata-se de um conjunto de obras estruturantes que vão modernizar toda a região leste da cidade, no caso Cezar de Souza, Rodeio e o Nova Mogilar. Teremos novas vias, investimento em saneamento básico e em um novo parque. Será uma grande obra de mobilidade, à altura do desenvolvimento de Mogi das Cruzes.

DS: Qual a mensagem que o senhor deixa para a população de Mogi?

Marcus Melo: Minha mensagem é para que os mogianos comemorem o aniversário da cidade, compareçam à Expo Mogi e também acompanhem a inauguração das obras e equipamentos públicos. Nossa população é trabalhadora, determinada e merece uma cidade cada vez melhor para se viver. Da parte da Prefeitura, estamos fazendo a nossa parte e zelando para que Mogi das Cruzes mantenha suas características, ou seja, um município que une desenvolvimento econômico, progresso e oportunidades de crescimento, mas sempre mantendo a qualidade de vida de uma cidade do interior.