Mogi apresenta nesta quinta-feira obras de creche no Jardim Universo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apresentará, nesta quinta-feira (20), às 10 horas, as obras da nova creche no Jardim Universo. Esta unidade será mais compacta devido ao tamanho do terreno e atenderá 137 crianças. Além disso, é a quarta unidade do novo modelo arquitetônico sustentável que está sendo construída na cidade. Foram iniciadas neste mês as obras de uma nova creche no Mogi Moderno e duas unidades em Jundiapeba.

A creche do Jardim Universo será construída nos fundos da Escola Municipal Profª Apparecida Ferreira Cursino.

O prédio terá todas as soluções sustentáveis das outras unidades, como as placas fotovoltaicas, ventilação e iluminação natural, reuso de água, entre outros.

A nova creche terá um berçário e cinco salas de atividades.

Destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDBE), indicador criado pelo Governo Federal para medir a qualidade da educação básica, Mogi das Cruzes também avança na educação infantil com a construção das novas unidades.

“São equipamentos que vão complementar ainda mais a educação de qualidade que oferecemos às crianças da nossa cidade. Conquistamos a nota de 6,8 no último IDEB, a maior nota da nossa cidade e continuamos avançando”, disse o prefeito Marcus Melo.