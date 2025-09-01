Mogi comemora 465 anos com programação diversificada

O aniversário de 465 anos de Mogi das Cruzes, no dia 1º de setembro, terá uma programação especial de eventos organizados pela Prefeitura, com opções de esporte, cultura, lazer e serviços para a população. A agenda se iniciou neste sábado (30/08), com a edição da Rua Mais Feliz na escola municipal Doutor Álvaro de Campos Carneiro, na Vila Nova Jundiapeba, e se estenderá durante todo o mês de setembro.

No dia 1º de setembro, data do aniversário da cidade, o tradicional Desfile Cívico-Militar, que ocorrerá na avenida Cívica a partir das 9h, e apresentações artísticas no Parque Centenário, a partir das 10h, serão os destaques.

“A Prefeitura preparou, com muito carinho, uma programação especial para as famílias de Mogi das Cruzes, valorizando os talentos da cidade e os espaços públicos que as pessoas frequentam e gostam. Teremos esporte, cultura, meio ambiente e cidadania, com toda a estrutura e segurança para a nossa população. Todos estão convidados”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli.

Rua Mais Feliz

A programação foi aberta neste sábado (30/08), com a edição da Rua Mais Feliz na escola municipal Doutor Álvaro de Campos Carneiro, na Vila Nova Jundiapeba. A partir das 9h, a população terá acesso às atividades de lazer e aos serviços disponibilizados pela iniciativa, que é sucesso na cidade.

Também neste sábado, o Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira - Tuta recebeu o 33º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokusin Open, com a participação de atletas de todo o país.

A competição terá continuidade no domingo (31/08), com a disputa de diversas categorias.