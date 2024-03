Mogi confirma primeira morte por dengue, a terceira no Alto Tietê

Mogi das Cruzes confirmou a primeira morte na cidade por dengue em 2024. Essa é a terceira vítima fatal pela doença. As outras duas foram em Suzano.

A vítima era um homem de 92 anos, com comorbidades (a identidade é preservada por questão de ética médica). Ele estava internado em hospital particular e faleceu no dia 3 de março.

No entanto, a instituição de saúde não fez a notificação compulsória do caso e a Vigilância Epidemiológica tomou conhecimento somente ontem (21/3) durante verificação da certidão de óbito.