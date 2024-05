Mogi das Cruzes confirma sétima morte por dengue; Alto Tietê chega a 21 óbitos no total

Mogi das Cruzes confirmou, nesta quarta-feira (29), a sétima morte por dengue no município neste ano. Com isso, o Alto Tietê contabiliza 21 óbitos pela doença em 2024. A informação é do Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo.

De acordo com o painel, a região soma mais de 23,2 mil casos confirmados de dengue. Todas as cidades da região estão em situação epidêmica devido ao aumento no número de casos. Apenas duas cidades não registraram óbitos pela doença: Arujá e Salesópolis. Suzano registrou cinco mortes pela doença. Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel somam dois óbitos. Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Biritiba-Mirim registraram apenas um.