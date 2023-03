Mogi amplia segurança no Centro com mais guardas, novas câmeras e totens

O trabalho busca ampliar a sensação de segurança da região comercial da cidade e inibir a ocorrência de roubos e furtos. A atuação também irá coibir atos de vandalismo.

“A área central de Mogi das Cruzes possui características específicas de áreas comerciais importantes, com grande circulação de pessoas durante o dia e pouco movimento à noite, quando as lojas estão fechadas. Assim, as ações são planejadas e desenvolvidas com planejamento, obedecendo a estas características e com investimento em tecnologia e inteligência. Além disso, a Prefeitura mantém um diálogo constante com as entidades representantes do comércio da cidade, o que contribui muito para o nosso trabalho”, explicou o prefeito Caio Cunha.

A Guarda Municipal ampliou sua atuação, com mais equipes e viaturas para o patrulhamento. No período noturno, estão atuando mais duas viaturas na região central, sendo uma da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e outra de patrulhamento de área. Já durante o dia, a intensificação é feita com equipes das Rondas Ostensivas com Motocicleta (Romo) e viaturas de área.

“Este reforço no Centro não significa que outras regiões ficarão desassistidas, uma vez que, neste mês, tivemos a apresentação de 28 novos guardas municipais, que já estão atuando. Além disso, a Prefeitura está utilizando a tecnologia para tornar o trabalho da segurança pública mais eficiente e resolutivo para a população”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

Neste aspecto, já estão em funcionamento os totens de segurança, que são operados pela Central de Monitoramento de Totens, entregue na última semana. A região central conta com equipamentos no Largo do Rosário, no Largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e na praça Sacadura Cabral, em frente a estação da CPTM. Na região do Centro Expandido, também foram contempladas a praça Norival Tavares e o Parque Botyra Camorim Gatti.

Os totens têm estrutura que substituem as antigas bases. Eles possuem uma câmera de monitoramento, com alcance de 360º, cinco câmeras unidirecionais e capacidade para identificar detalhes precisos das áreas próximas. O equipamento também conta com um interfone conectado diretamente com a Central de Monitoramento de Totens, em que os moradores poderão fazer contato com a Guarda Municipal em caso de urgências e emergências.

“Já está sendo notado um comportamento preventivo, com uma diminuição do número de ocorrências nas proximidades dos totens e uma maior sensação de segurança. Com o passar do tempo e a adaptação da população aos equipamentos, esta tendência deverá se refletir nos números oficiais”, disse Toriel.

Prefeitura também troca câmeras de segurança

Outra ação de tecnologia e inteligência realizada pela Prefeitura é a substituição de câmeras de monitoramento antigas por outros modelos mais modernos e eficientes, coordenada pelo Departamento de Tecnologia. Na região central, este trabalho compreenderá a troca de 17 câmeras de monitoramento e será iniciado na próxima semana. Os equipamentos estão localizados nos encontros das ruas Coronel Cardoso de Siqueira com Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Barão de Jaceguai com Padre João, Voluntário Fernando Pinheiro Franco com Presidente Campos Salles, Doutor Ricardo Vilela com Presidente Rodrigues Alves, Professor Flaviano de Melo com Coronel Moreira da Glória, Praça Norival Tavares com Capitão Manoel Rudge, Voluntário Fernando Pinheiro Franco com Francisco Franco, Santana com Coronel Santos Cardoso, Ipiranga com Doutor Deodato Wertheimer e Dom Antônio Cândido de Alvarenga com Doutor Ricardo Vilela. Além dessas, também serão beneficiadas as câmeras do Parque Botyra Camorim Gatti, do Complexo Viário Tirreno Da San Biágio, da região da praça Sacadua Cabral e da passagem subterrânea Engenheiro Oswaldo Crespo de Abreu. “As novas câmeras vão beneficiar o monitoramento e o trabalho de inteligência, uma vez que possuem tecnologia mais avançada, melhor resolução de imagens e outras funcionalidades”, finalizou Toriel. A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes pode ser acionada pelo telefone 153, enquanto a Polícia Militar atende pelo 190. Ambos funcionam 24 horas por dia.

