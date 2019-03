Mogi recebe campanha 'Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya'

Estado de São Paulo tem sofrido com uma epidemia preocupante de dengue neste início de ano. Até o dia 15 de fevereiro já haviam sido registrados mais de 12 mil casos da doença. Em Mogi das Cruzes, até o dia até 7 de março, ocorreram dois casos de dengue (um importado e um autóctone), segundo informações da prefeitura.

Preocupado com a situação, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) tem reforçado sua campanha "Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya", já realizada desde 2015. Para isso, neste sábado, realizará uma ação na Feira Livre do Shangai de conscientização da população quanto aos cuidados com a doença, formas de prevenção e responsabilidade no consumo de medicamentos como o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, assim como outros anti-inflamatórios não esteroidais, que não podem ser utilizados em casos suspeitos da doença, pois podem causar hemorragia e levar à morte.

Serão entregues materiais informativos aos pacientes e apresentada a importância do farmacêutico para contribuir com a prevenção da doença e encaminhamento dos casos suspeitos para o pronto-atendimento. O farmacêutico também está habilitado a abordar questões essenciais para a prevenção da dengue, como o uso de repelentes naturais e sintéticos, a necessidade de não deixar água parada.

Além de Mogi das Cruzes, seis farmácias de outros municípios da região também distribuirão materiais e realizarão orientações farmacêuticas durante o dia. Confira a lista:

- JR & Filho Medicamentos LTDA – R. General Francisco Glicério, 1957 – Centro – Suzano/SP

- Drogaria Real – R. General Francisco Glicério, 2413 – Jardim Anzai – Suzano/SP

- Jaime Siunte – Suzano – R. Tupinambá, 272 – Vila Amorim – Suzano/SP

- Drogaria República Eireli – Av. República, 230 – Centro – Santa Isabel/SP

- Drogaria Zinho – Av. Brasil, 414 – Vila Amoim – Suzano/SP

- Drogaria Kobayashi – Tsuro Saúde e Beleza - Rodovia Alfredo Rolim de Moura, 20, Box 10, Jardim Yoneda - Biritiba-Mirim - SP

Serviço:

Campanha Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya na Zona Norte

Feira Livre do Shangai, Centro Cívico

Das 9h às 12h