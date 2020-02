Mogi vai receber verba de R$ 653 mil do Estado para revitalizar estrada

O prefeito Marcus Melo recebeu, na quinta-feira (27/02), a visita do deputado estadual Marcos Damásio no gabinete e foi informado sobre a assinatura de um convênio com o Governo do Estado, no valor de R$ 653 mil, que garantirá o recapeamento da rua Santa Cruz do André, no Botujuru, no trecho entre a avenida Felipe Sawaya e a rua Concórdia. Assegurado por intermédio do parlamentar, o convênio trará benefícios que irão se somar a uma série de obras realizadas pela Administração Municipal no bairro.

“Mais pavimentação, mais dignidade e qualidade de vida. Com esses recursos, vamos recapear mais de 6 mil metros quadrados, além da implantação de guias, sarjetas e sinalização. Uma obra importante, que certamente vai transformar a vida de todos que vivem naquela região. É para isso que trabalhamos duro todos os dias”, disse o prefeito Marcus Melo, ao lado de Damásio, durante a visita desta semana. Após o anúncio dos recursos, serão iniciadas as análises técnicas no local.

O Botujuru está recebendo outras investimentos da Prefeitura. São executadas no bairro atualmente obras de esgotamento sanitário que implantarão um total de 45 quilômetros de redes, 3,5 mil ligações, seis estações elevatórias, 4 mil metros de linhas de recalque e 4,5 mil metros de coletores.

O abastecimento de água também vai melhorar. Uma estação está sendo construída na rua Palestina, que bombeará a água até o reservatório da rua Professor Frederico Perretti, na parte mais alta do bairro, de onde é feita a distribuição para o restante do loteamento. A obra já atinge 80% de execução.

Na área de educação, a Prefeitura está construindo, na rua do Rosário, uma nova creche para o atendimento de crianças em período integral.

O novo prédio terá capacidade para atender a 200 crianças, o dobro da capacidade de atendimento do modelo anterior de creches da cidade. Hoje, o bairro conta com 3 unidades que já atendem a 400 crianças em período integral.

Já o Posto de Saúde do Botujuru passou por recente revitalização, com serviços de manutenção, reparos e pintura, mas uma obra mais ampla está sendo projetada para o local.

O Posto de Saúde oferece consultas nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de atendimento em odontologia, procedimentos de enfermagem e vacinação. Para casos de urgência e emergência em saúde, moradores do Botujuru e bairros próximos contam com a UPA 24 horas do Rodeio.