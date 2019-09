Morre aos 56 anos Ricardo Silva, presidente do PV de Ferraz

O presidente do diretório municipal do Partido Verde (PV) de Ferraz de Vasconcelos, Ricardo de Oliveira Silva, 56 anos, faleceu vítima de infarto agudo do miocárdio, por volta das 8h25 deste sábado, dia 28, no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, na Vila Corrêa, em Ferraz de Vasconcelos. O corpo dele está sendo velado na Câmara Municipal, no centro. Já o sepultamento ocorre neste domingo, às 8 horas, no Cemitério do Cambiri.

Natural de São Paulo, porém, havia muitos anos, Ricardo Silva residia no Conjunto Residencial Presidente Castelo, o popular Raspadão, na região da Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos. Além de militante político atuante na cidade tendo inclusive sendo candidato a vice-prefeito do município, em 2004, na chapa encabeçada pelo então vereador, Juracy Ferreira da Silva. Na época, a dupla obteve mais de 10 mil votos, no entanto, não conseguiu êxito. Integrava a Executiva Estadual e Nacional do PV. Em suma, era um cidadão bastante conceituado no meio político em geral.

Por outro lado, Ricardo Silva também desempenhou um forte papel na luta dentro do movimento de moradias populares, sobretudo, na região do Alto Tietê como, por exemplo, na construção em regime de mutirão do atual conjunto habitacional Fazenda Itajuíbe, na região da Vila Santa Margarida, em Ferraz de Vasconcelos. A citada obra foi iniciada na segunda metade da década de 90. Ele idealizou ainda o vitorioso projeto de alfabetização popular Educar para Mudar, em 1995. O plano é desenvolvido pelo Centro Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social (CCECAS), fundado por Ricardo Silva, no final dos anos 80.

De origem humilde, para ele, somente a educação poderia transformar vidas, principalmente, a de pessoas menos favorecidas na sociedade. Com isso, a iniciativa conseguiu mudar o cotidiano de milhares de moradores do Alto Tietê e da Grande São Paulo (GSP), sobretudo, da zona leste. Ricardo Silva deixa a esposa, a ex-vereadora ferrazense por dois mandatos (2005 a 2008 e 2013 a 2016), Ana Acilda Alves da Silva, a Ana do PV e os filhos Caroline, Ricardo Júnior, Felipe, Henrique, Ana Sara, Mariana e Isabel Luiza.