Número de internos nas unidades da Fundação Casa tem aumento de 3,7%

As unidades da Fundação Casa localizadas em Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Itaquaquecetuba tiveram aumento de 3,7% no número de jovens que passaram pelos locais em 2017. Em 2016, 487 jovens estiveram de passagem nas cinco unidades da região. No ano passado o número cresceu para 505.

Atualmente, 265 internos estão retidos nas cinco unidades da região. Sendo 30 internos provenientes de Suzano onde 10 se encontram na Casa de Ferraz de Vasconcelos I; 13 na Casa de Ferraz de Vasconcelos II; cinco na Casa de Itaquá e dois na Casa Terra Nova, também em Itaquá.

CAPACIDADE

As cinco unidades juntas têm capacidade para receber 294 adolescentes. Os números atuais (265) de internos estão de acordo com à capacidade permitida nas unidades. A Casa de Ferraz de Vasconcelos I e II têm capacidade para abrigar 60 adolescentes cada; a Casa de Arujá e a Casa de Itaquá têm capacidade de 64 cada e a Casa da Terra Nova tem capacidade de 46 internos.

A Fundação Casa informou que não houve superlotação nos dois anos anteriores e que a passagem dos adolescentes ocorreu sem exceder a capacidade das unidades.

Todos os dados foram divulgados pelo Núcleo de Produção de Informações Estratégicas (Nuprie) através da Fundação Casa.

PERFIL

A faixa etária predominante dos internos nas unidades é de 15 a 17 anos, totalizando 208 jovens. Os jovens de 18 anos e mais, totalizam 47 e os adolescentes de 12 a 14 anos, que são em menor quantidade, totalizam 10 nas cinco unidades. A cor da pele também é contabilizada. A cor parda lidera com 164 internos, seguido da cor branca, com 60 internos. Os adolescentes de pela negra totalizam 37. Indígena e amarela seguem com dois internos para cada cor.

ATOS

Os atos infracionais mais cometidos pelos jovens são o roubo qualificado e o tráfico de drogas; são 235 adolescentes detidos por essas infrações. O valor corresponde a mais da metade do número atual de internos nas unidades. Os roubos simples também estão entre os mais 'comuns', são 14 detidos. Por roubo qualificado e furto, as unidades abrigam oito adolescentes, quatro para cada ato. No caso de latrocínio - roubo qualificado pelo resultado de morte, as unidades recebem um adolescente.