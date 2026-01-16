Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Parque Nosso Recanto será reaberto com novas melhorias em Ferraz

16 janeiro 2026 - 20h30Por de Ferraz
O Parque Nosso Recanto, localizado na R. Lourenço Paganucci, 1133 - Jardim Ferrazense, está de portas abertas novamente para a população! A reabertura acontece amanhã (17), a partir das 7 horas, trazendo mais conforto, lazer e segurança para todos os frequentadores.

O espaço passou por importantes melhorias e agora conta com quadras esportivas, parquinho revitalizado, academia ao ar livre, novos bebedouros, além de um reforço significativo na segurança, com monitoramento, maior visibilidade do parquinho por meio de novos gradios e estrutura adequada para receber famílias, crianças e praticantes de atividades físicas.

"A reabertura do Parque Nosso Recanto representa nosso compromisso em oferecer espaços públicos mais seguros, acessíveis e acolhedores, promovendo qualidade de vida, lazer e bem-estar para toda a comunidade", ressalta o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, José Aparecido Nascimento.

