Parte dos 73 mil carros inicia retorno do litoral pela Mogi-Bertioga

Parte dos 73 mil motoristas que desceu para o litoral pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) inicia retorno neste domingo (10).

O melhor horário para circular, no sentido Mogi das Cruzes, é entre 0h e 10 horas e entre 22h à zero hora.

Na semana passada, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciou, a Operação Independência 2023, que visa ampliar as ações de segurança nas rodovias do Estado durante o feriado prolongado. Em todo o Estado, são esperados mais de 1,1 milhão de usuários nas principais vias administradas pelo Departamento.

Até este domingo, a operação especial conta com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias e com equipamentos para auxiliar o monitoramento. Ao todo, 811 agentes estarão atuando na operação, com o apoio da frota de 359 veículos.

O apoio operacional será dado por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.

Informativos quanto às condições das rodovias e alternativas de tráfego também são repassados em tempo real pelos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O monitoramento das vias é realizado também por meio de drones, o que permitirá às equipes de controle antecipar cenários que necessitem de intervenções do Departamento na prestação de auxílio ou na mobilização adicional e deslocamento de agentes. Ao incluir este recurso em suas operações, o DER pretende otimizar a agilidade, eficiência e precisão em suas operações pré-programadas e ou em situações emergenciais identificadas.