Pesquisa da ANP mostra preço médio de R$ 6,04 da gasolina comum

O preço da gasolina comum está com uma média de R$ 6,04 no Alto Tietê, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente à semana de 1 a 7 de março. Ainda, a gasolina aditivada tem média de R$ 6,25 enquanto o etanol hidratado é vendido por cerca de R$ 4,42.

A pesquisa da ANP considerou 37 postos de combustíveis nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Entre os municípios, Suzano tem o menor preço médio para todos os produtos.

O preço da gasolina comum aparece variando entre R$ 5,67 e R$ 6,49, com média de R$ 5,93. A gasolina aditivada teve média de R$ 6,11, variando entre R$ 5,84 e R$ 6,69. Já o etanol foi encontrado de R$ 4,14 a R$ 4,79, com média de R$ 4,36. Foram pesquisados dez postos para reunir os dados na cidade.

Itaquaquecetuba registrou média de R$ 6,04 para a gasolina comum, com valores de R$ 5,69 até R$ 6,29. A gasolina aditivada teve média de R$ 6,21, variando de R$ 5,89 a R$ 6,49, e o etanol ficou em média de R$ 4,44. A pesquisa também foi realizada em dez postos de combustível.

Já Mogi das Cruzes teve 17 postos analisados e apresentou as maiores médias da pesquisa: R$ 6,16 para gasolina comum, R$ 6,45 para gasolina aditivada e R$ 4,46 para o etanol hidratado.