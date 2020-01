Número de pessoas mortas entre homicídio e latrocínio cai de 146 para 118 em 2019 no Alto Tietê

O número absoluto de pessoas mortas entre casos de homicídio e latrocínio - roubo seguido de morte - caiu no Alto Tietê em 2019. Ao todo, 118 pessoas foram assassinadas no ano passado, contra 146 em 2018, uma diminuição de 19,18%. O balanço de dezembro dos crimes na região foi divulgado, nesta sexta-feira, 24, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Das dez cidades do Alto Tietê, a maior redução da quantidade de pessoas assassinadas ocorreu em Itaquaquecetuba. Para se ter ideia, em 2018, ao todo, 45 pessoas morreram tanto em casos de homicídio quanto de latrocínio. No ano passado, houve um total absoluto de 28 mortes, o que representa a uma redução de 37,78%.

Em Mogi das Cruzes, a cidade computou 27 mortes, incluindo ambos crimes de assassinato em 2018, contra 24 óbitos de 2019. Seguindo essa linha de diminuição de pessoas mortas também aparece Arujá, que diminuiu de 13 para três; Poá e Santa Isabel, reduziram de 9 para quatro pessoas assassinadas. Biritiba Mirim e Salesópolis computaram uma pessoa morte em 2018 e, agora, caiu para zero.

Aumento

Dados da SSP mostram que três cidades tiveram aumento do número de pessoas assassinadas, entre homicídio e latrocínio, em comparação a 2018 e 2019.

Suzano foi o município com o maior número de pessoas assassinadas. No ano passado, 34 pessoas foram mortas, contra 26 no período anterior. Houve um aumento de 30,77%.

No dia 13 de março, a cidade viveu a maior tragédia da história do município, quando dois atiradores suicidas mataram o tio de um deles e, depois, invadiram a Escola Estadual Raul Brasil e abriram fogo contra oito pessoas, sendo seis estudantes e duas profissionais.

Ferraz de Vasconcelos computou dez assassinatos, sendo oito homicídios e dois latrocínios em 2018. No ano passado, ao todo, 18 pessoas foram mortas.

Guararema também registrou aumento. Passou de dois para três, em comparação a igual período do ano passado e 2018.

Tentativa de homicídio

A região teve uma outra diminuição. Desta vez, em casos de tentativa de homicídio. De janeiro a dezembro de 2019, foram 106 atentados a vida. Em igual período de 2018, o Alto Tietê computou um total de 132 ocorrência, uma diminuição de 19,70%.