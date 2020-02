Poaenses disputam campeonato mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia

As atletas poaenses Marta Ferreira Abrantes, conhecida como Martinha, e Rafaela Nascimento Silva, o Rafinha, disputam neste final de semana (8 e 9) o PAN Kids 2020. Competição da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) para crianças com até 15 anos. A disputa será realizada em Long Beach, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. As duas lutadoras fazem parte do Projeto Esporte e Cidadania, da Secretaria de Esportes de Poá.

O professor Marcos Marreta Oliveira, responsável pelo Projeto Esporte e Cidadania, comentou que o PAN Kids 2020 é a principal competição do Mundo na categoria. “As meninas conquistaram a vaga após serem campeãs do ABC Kids. As duas atletas já foram campeãs de todas as competições possíveis no Brasil e está faltando somente essa conquista. Tenho certeza que elas representarão Poá e o Brasil muito bem nesta competição. Todas as nossas vibrações positivas para elas”.

O secretário de Esportes, Tonho de Calmon, agradeceu o prefeito Gian Lopes pelo apoio oferecido à Secretaria de Esportes e que tem possibilitado a revelação de novos talentos na cidade. “Estou na torcida pelas nossas meninas do Jiu-Jitsu e reafirmo que estamos na medida do possível mantendo os campeonatos, as escolinhas de esportes, pois sabemos que a cidade tem talentos em todas as áreas e eles precisam de incentivo”.

O prefeito Gian Lopes parabenizou as atletas poaenses, desejou sorte na competição nos Estados Unidos e disse que oferecer atividades esportivas em Poá tem como objetivo contribuir para a formação do cidadão e também favorecer o desenvolvimento da comunidade. “Com esse programa esportivo temos a oportunidade de oferecer práticas esportivas e contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes. É necessário acrescentar que o acesso ao Esporte também é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais”.

Projeto

Existem vagas disponíveis no projeto e para participar os interessados precisam residir na cidade, ter entre 6 e 15 anos e no ato da inscrição e é preciso levar cópia do RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço, declaração escolar do ano vigente, duas fotos 3×4 e preencher uma ficha cadastral que será fornecida pela Secretaria de Esportes