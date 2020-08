Polícia Militar estima, para outubro, entrega de novo batalhão em Itaquá

As obras para construção da nova sede do 35° Batalhão da Polícia Militar (BPM/M), em Itaquaquecetuba, já passam de 80% de conclusão. Segundo a Polícia, a previsão é que o novo batalhão seja entregue em meados de outubro deste ano.

O 35° BPM/M está sendo levantado pela MCJ Ferraro Empreendimentos EPP, vencedora do edital, e vai abrigar o Estado Maior, a Companhia de Força Tática e a 1ª Companhia da Polícia Militar. O DS foi ao local e constatou que os prédios já estão construídos e que homens seguem trabalhando no terreno.

Assim, a atual unidade militar, que fica na Avenida Uberaba, n° 83, será transferida para o novo local, situado na rua Salesópolis com a Ferraz de Vasconcelos, na Vila Bartira.

O terreno onde ficará a nova sede fica bem próximo a divisa com a cidade de São Paulo, perto da estação Engenheiro Manoel Feio, da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Custo

Com um custo de R$ 5,39 milhões, a obra era para ter sido concluída em novembro do ano passado. Ela começou em 05 de novembro de 2018 e tinha o prazo de 12 meses para término.

Após o lançamento do edital, em junho de 2018, e a contemplação da MCJ Ferraro, houve alguns ajustes de valores, comunicados e prorrogações do contrato com a empresa contratada, sem que houvesse grandes mudanças no valor da obra.

Em nota, a Polícia Militar informou que a construção de uma nova sede do batalhão ocorre para "atender melhor a população itaquaquecetubense". Ela considera a construção "bem adiantada".