Polícia Militar reforça segurança nas ruas da região durante Carnaval

A agenda para a folia carnavalesca está garantida para as cidades da região do Alto Tietê, principalmente em Mogi das Cruzes que retorna com o desfile na Avenida Cívica. E para certificar a segurança dos foliões, o Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12) fará reforço policial durante os blocos e desfiles de carnaval.

O coronel Wagner Tadeu da Silva Prado, o comandante Prado do CPAM-12, contou que o reforço será realizado com todo o efetivo administrativo.

Os números de policiais que estarão operando durante as atividades carnavalescas não são divulgadas, de acordo com o coronel Padro, por segurança e precaução do efetivo. "Ainda estarão disponíveis para o policiamento cinco drones, um em cada batalhão, e mais dois no CPAM-12. Teremos uma escala de equipes que operam com drone para acompanhar os festejos", destacou.

Durante a folia alguns policiais irão operar à paisana para identificar qualquer irregularidade e, caso necessário, acionar os grupos policiais fardados.

Os policiais que tiverem algum tipo de restrição durante o serviço operacional, ficarão nos quartéis para reforçar a guarda, ou até mesmo para executar serviços burocráticos. O restante do quadro policial atuará nas vias públicas, principalmente nos pontos onde haverá fluxo de pessoas. O comandante Prado ressaltou que a operação contará com viaturas comuns e com a Força Tática (Rocam).

Segundo o coronel, Mogi das Cruzes terá uma atenção mais direcionada, por conta do número de eventos ser maior do que das demais cidades da região.

"Não teremos efetivos extras disponíveis para as demais cidades, por que o número de eventos é bem tranquilo e o próprio efetivo da administração, junto ao policiamento comum, dará conta de cobrir esses eventos", pontuou.

Carnaval

Em Suzano, a prefeitura preparou programação entre os dias 22 e 25 de fevereiro no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Já em Biritiba Mirim haverá programação entre os dias 21 e 25, a partir das 10 horas, na Praça São Benedito. Em Arujá as tradicionais matinês de Carnaval serão realizadas entre os dias 23 e 25, das 14 às 18 horas, no Ginásio Municipal Habib Tannuri. Na cidade de Ferraz, durante os dias 19 e 20, será realizado o “CarnaZumba”.

Guararema terá marchinhas de 21 a 25, na Vila Luís Carlos. Mogi terá Desfile das Escolas de Samba e blocos de rua de 21 a 25, a partir das 13 horas.