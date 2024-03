Praticidade e segurança reforçam os benefícios do pagamento da conta de luz da EDP via Pix

O Pix se tornou a principal forma de pagamento utilizada pelos brasileiros e as transações instantâneas não param de aumentar. Nesta semana em que se comemora o Dia do Consumidor (15), a EDP reforça sobre essa modalidade de pagamento que já virou preferência nacional por sua praticidade e segurança.

Um levantamento realizado pela Companhia, que está presente em 70 cidades do Espírito Santo e 28 municípios do Estado de São Paulo, indicou que o volume de pagamentos da conta de energia por PIX dobrou no último ano. Atualmente, estas transações representam mais de 20% do total.

“A busca por soluções digitais seguras que proporcionam mais facilidades aos nossos clientes é uma prioridade estratégica para a Companhia. E esse aumento expressivo dos pagamentos via Pix demonstra a confiança e a preferência dos consumidores pela conveniência e agilidade dessa modalidade de pagamento, que já é um sucesso”, afirma Vanessa Bonfim, gestora da EDP.

No dia 29 de fevereiro deste ano, o Banco Central (BC) registrou um novo recorde, com mais de 722 milhões de chaves Pix ativas no sistema, das quais 95% pertencentes a pessoas físicas. Transações realizadas de pessoas para empresas (P2B), a exemplo do pagamento de contas de consumo, representaram, em fevereiro, 38% do volume total. Esse é maior percentual alcançado nesta natureza de transação desde o início do Pix, em março de 2022.

Como pagar a conta de energia da EDP com Pix

O cliente da EDP pode pagar facilmente sua fatura por meio do QR Code PIX, que chega impresso nas faturas, ou pelo código copia e cola, encaminhado na conta por e-mail. Além disso, o cliente também tem à sua disposição, no portal EDP Online (www.edponline.com.br), a qualquer momento, a opção pagamento com PIX. Lá, é possível ter acesso rápido ao QR Code PIX ou o código copia e cola, para a rápida efetivação do pagamento, na instituição financeira digital de preferência.

A EDP destaca a importância de sempre conferir o beneficiário em todos os tipos de pagamento, incluindo o PIX, iniciativa que contribui diretamente com a segurança dos clientes.