Prefeitura de Ferraz registra quase 20 mil agendamentos on-line de consultas pelo portal da Saúde

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos contabilizou quase 20 mil agendamentos de consultas médicas pelo Portal da Saúde, o novo sistema de agendamento on-line aberto e disponível a todos os moradores. O período é referente de 22 de janeiro de 2024 a até o último dia 2 deste mês. Desde o final de janeiro, o sistema de marcação de consultas está aberto na cidade, independente do público alvo.

O balanço mostra a eficácia do novo sistema, já que hoje em Ferraz de Vasconcelos não é preciso ir pessoalmente até uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para buscar atendimento. Pelo celular ou pelo computador é possível fazer a marcação sem sair de casa ou enfrentar fila, facilitando a vida de todos. Basta fazer o cadastro pelo seguinte link: Portal da Saúde (cmdpro.com.br), disponível no site da Prefeitura de Ferraz e em vários materiais de divulgação, inclusive, nas próprias unidades que auxiliam também o cadastro no sistema.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem investido em outras ações também na Saúde. Desde o dia 22 de janeiro, três UBSs passaram a funcionar até às 21 horas ampliando a oferta de serviços no município, como as unidades da Vila Santo Antônio, Vila São Paulo e Vila Margarida, ampliando para cinco o total de unidades que funcionam em horário estendido, além das três citadas, as UBSs do CDHU e CSII, no centro.

Há duas semanas também, as UBSs Vila Margarida, Vila Santo Antônio e CSII estão abrindo aos sábados para receber o morador que não consegue ter tempo na semana de passar no horário de funcionamento dos postos. O objetivo é dar mais opções de atendimento e desafogar também a procura pelo Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho, o Regional de Ferraz, com opções para os pacientes serem atendidos sem se dirigirem até o hospital nos casos de atendimentos mais simples na rede básica.