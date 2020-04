Prefeitura de Mogi combate ocupação irregular de áreas públicas e de proteção ambiental

Durante o período de quarentena e isolamento social, a Prefeitura de Mogi das Cruzes continua realizando o trabalho para combater e evitar ocupações irregulares em áreas públicas e de proteção ambiental na cidade. Nesta quarta-feira (15), a Guarda Municipal e funcionários da Secretaria Municipal de Segurança flagraram um desmatamento ilegal no Bairro dos Pintos, no distrito de Taiaçupeba.

Este foi o segundo flagrante registrado nesta semana pelas equipes da administração municipal. Na última segunda-feira (13/04), a Prefeitura frustrou a ocupação irregular de uma área de cerca de 2 mil metros quadrados no Jardim Santos Dumont, próximo ao rio Jundiaí, no distrito de Braz Cubas.

“A Prefeitura realiza um trabalho intensivo para evitar ocupações irregulares na cidade. Estas ações continuam a ser feitas neste período de crise pela pandemia de Covid-19 e do coronavírus, com a participação da equipe de fiscalização responsável por este trabalho e da Guarda Municipal”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O secretário lembrou ainda que estas ações trabalho buscam garantir a qualidade de vida dos moradores, preservar o meio ambiente e contribuir para o ordenamento urbano dos bairros.

Na ação desta quarta-feira, a Guarda Municipal recebeu denúncia de devastação de uma área nas proximidades da Estrada das Pedras, no Bairro dos Pintos, em Taiaçupeba. No local, foram encontradas árvores recentemente cortadas, um barraco para guardar materiais, ferragem, piquetes e cercas. O terreno também havia recebido serviços de nivelamento.

Ninguém foi encontrado pelas equipes no local e o caso será encaminhado para análise das autoridades que atuam no combate a esta prática irregular.

Jardim Santos Dumont

Já nesta segunda-feira, o Departamento de Fiscalização e a Guarda Municipal evitaram a ocupação irregular de uma área de cerca de 2 mil metros quadrados na avenida América, no Jardim Santos Dumont. O terreno, que é uma área pública e de proteção ambiental, fica próximo ao leito do rio Jundiaí.

As equipes retiraram cercas com arame farpado que delimitavam a área, além de marcações do que seriam os lotes a serem ocupados.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebe denúncias sobre ocupações irregulares pelo telefone 153, da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp). O atendimento funciona 24 horas por dia