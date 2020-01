Prefeitura de Poá realiza mutirão de limpeza no Jardim Medina

As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) realizaram nesta quarta-feira (15), no Jardim Medina, um mutirão de limpeza com serviços de capinação, roçagem, pintura de guias e retirada de entulho e descartes ilegais.



O prefeito Gian Lopes explicou que os mutirões serão executados em etapas no município e em breve todos os bairros serão beneficiados. “Também realizaremos trabalhos de limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros e intensificaremos a manutenção de praças e terrenos públicos, sinalização, tapa buraco, corte de mato e outros trabalhos em geral”.



Ainda de acordo com o prefeito Gian Lopes, as equipes da Prefeitura têm trabalhado muito para recuperar o mais rápido possível os estragos causados pelo alto volume de chuvas dos últimos dias em Poá.

“A chuva trouxe muitos problemas, principalmente muitos buracos nas vias, e é difícil resolver todos em um curto período de tempo. Principalmente no período de chuva. Estamos seguindo um cronograma de prioridades e vamos atender toda a demanda de trabalho”, disse o prefeito Gian Lopes. “Pedimos paciência e compreensão à nossa população neste momento e reforçamos que nossa equipe está trabalhando muito para normalizar a situação”, completou.



O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, acrescentou que conta com o auxílio da população para melhorar a zeladoria do município. “Para manter a cidade limpa, além da Prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”.