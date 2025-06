Prefeituras buscam prevenir enchentes com limpeza de rios

As prefeituras do Alto Tietê realizaram ações de limpeza em rios e córregos em 2025, visando prevenir enchentes e melhorar o escoamento de águas. São ao menos, 100 locais limpos. As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema e Biritiba Mirim. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano foram realizadas 24 ações, que retiraram 793 toneladas de sedimentos, lixo e outros materiais do fundo de rios e córregos. Os atos são feitos por meio de dragagem e restauram a capacidade de escoamento. As ações são programadas e realizadas de acordo com a necessidade e recursos disponíveis.

A Prefeitura ressaltou que a limpeza de rios e córregos é crucial para a população, já que melhora a qualidade da água, reduz o risco de enchentes e alagamentos e contribui para a saúde pública e o meio ambiente. Além disso, ajuda a prevenir a proliferação de insetos e roedores e deixa o ambiente mais agradável.

Os locais que receberam as ações de limpeza foram: Jardim Amazonas, Jardim Monte Cristo, Jardim Silvestre, Jardim Ikeda, Jardim Dora, Miguel Badra Alto, Miguel Badra Baixo, Caulim, Cidade Boa Vista, Jardim Belém, Jardim Nena, Jardim Márcia, Jardim Graziela, Vila Barros, Fazenda Aya, Jardim São Bernardino, Jardim Colorado, Jardim Novo Colorado, Jardim Brasil, Parque Buenos Aires, Jardim Planalto, Parque Heroísmo e Recanto Feliz e a estrada dos Fernandes.

A Prefeitura de Mogi disse que os principais rios e córregos começam a receber uma força-tarefa de desassoreamento. Os trabalhos foram feitos, de acordo com a administração, após parceria da Prefeitura com a SP Águas, do Governo do Estado de São Paulo.

Os córregos dos Canudos, dos Corvos e Oropó, além dos rios Jundiaí e Ribeirão Ipiranga foram contemplados até o momento. Os serviços estão em andamento e o próximo ponto a ser atendido é mais um trecho do Ribeirão Ipiranga, mais especificamente em sua foz.

Os trabalhos consistem na remoção de sedimentos, o que aumenta a capacidade de vazão dos cursos d’água, diminuindo a possibilidade de enchentes, em especial nos períodos mais chuvosos do ano. Trata-se, de acordo com a Prefeitura, de um benefício para toda a população do entorno.

Em Itaquá, a administração disse que já foram realizadas 35 ações de limpeza e desobstrução de rios e córregos, contemplando os bairros Tipoia, Jardim Helena, Vila Virgínia, Morro Branco, Estação, Aracaré, Vila Japão, Recanto Mônica, Vila Augusta, Águas das Pedras, Chácara Holiday, Mandi, Jardim Dilly, Louzada, Nícia, Estância Fraternidade, Jardim Ikes, Scaffid, Chácara Cuiabá, Jardim Guarani, Jardim Silvestre, Jardim Nascente, Nova Itaquá, Campo da Venda, Vila Celeste, Parque Industrial e Maragogipe.

Até o momento, a Prefeitura estima 13.412 metros cúbicos de resíduos removidos ao longo do ano. De acordo com a administração, os trabalhos foram intensificados e seguem em ritmo acelerado, com a expectativa de duplicar o volume de sedimentos removidos até o fim do ano. O objetivo é prevenir enchentes e garantir melhores condições de saúde e infraestrutura à população.

Em Guararema, a administração disse que o desassoreamento de rios, ribeirões e córregos em toda a cidade é rotineira. O último trabalho realizado aconteceu no Ribeirão Nogueira, com roçagem e corte de vegetação.

O objetivo da Prefeitura é aumentar a área para o fluxo de água, favorecendo o escoamento das chuvas, consequentemente minimizando o impacto de fortes chuvas.

A Prefeitura de Biritiba Mirim disse que está em tratativas para a liberação de recursos para a realização de limpeza de rios e córregos na cidade. A administração tem um cronograma, que ainda não se iniciou.