Prêmio Raymundo Magliano Filho reforça importância da cidadania financeira no Brasil

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Raymundo Magliano Filho (PRMF), promovido pelo Instituto Norberto Bobbio (INB), com o objetivo de incentivar o debate e a produção acadêmica em torno do conceito de cidadania financeira. A ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) é uma das apoiadoras da iniciativa.

Voltado a professores de instituições de ensino e estudantes de cursos de pós-graduação, o prêmio oferece R$ 80 mil em gift cards do Tesouro Nacional aos autores dos melhores trabalhos inscritos nas duas categorias. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de junho. Os 100 primeiros inscritos ainda receberão um gift card no valor de R$ 100, também do Tesouro Nacional.

O PRMF 2025 busca ampliar a experiência da cidadania financeira, compreendida como o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão tomar decisões financeiras conscientes, bem-informadas e baseadas em informações adequadas. A iniciativa também tem o objetivo de contribuir com o fortalecimento da experiência democrática nacional, promovendo a educação financeira e a inclusão econômica como pilares para uma sociedade mais justa e participativa.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Instituto Norberto Bobbio: https://inb.org.br/prmf-2025/