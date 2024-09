Prevenção de incêndios na beira de rodovias recebe R$ 65 milhões

Entre as ações tomadas pelo Governo de São Paulo para a prevenção e combate aos incêndios que atingem o estado está o trabalho na beirada de rodovias. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) investiu neste ano R$ 64,9 milhões em serviços de conservação e limpeza das margens, com poda e roçagem das áreas no entorno das rodovias e estradas vicinais, as chamadas faixas de domínio.

A limpeza da massa seca próxima às rodovias é fundamental para evitar incêndios de grandes proporções em áreas verdes afetadas pela estiagem. “Isso ajuda muito a não propagar os incêndios. Temos olhado para os pontos de maior criticidade das rodovias do DER”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

As equipes de manutenção do órgão ainda realizam periodicamente a abertura e manutenção de aceiros, como são chamadas as faixas ao longo de divisas, cercas e áreas de mata nativa livres de vegetação, em pontos considerados de maior risco de incidência de incêndio.

Outra atividade realizada pelas equipes é o resfriamento do asfalto com água, para que a umidade dificulte a ocorrência de fogo. “Essa ação de molhar as vias e as beiras das rodovias é importante porque muitos incêndios têm início no entorno de estradas, por negligência muitas vezes de pessoas que jogam bituca de cigarro”, explica o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, o coronel PM Henguel Ricardo Pereira.

As Divisões Regionais distribuídas pelo estado monitoram os cerca de 13 mil quilômetros de trechos rodoviários administrados pelo DER, trocando informações e realizando interdições parciais ou totais de rodovias quando necessárias, para garantir a segurança. O órgão também atua para suprir a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros com informações sobre as ocorrências próximas às rodovias.

Além das rodovias geridas pelo DER, as concessionárias que administram mais de 11 mil km de rodovias paulistas utilizam tecnologia avançada para monitorar e identificar focos de incêndio, sob a supervisão da Artesp (Agência de Transporte do Estado). São 3.359 câmeras de circuito fechado de TV instaladas estrategicamente, pelas quais é possível detectar acidentes, interdições e focos de fogo com precisão, permitindo uma resposta rápida. Essas informações são enviadas para os Centros de Controle Operacional das concessionárias e compartilhadas com a Polícia Militar Rodoviária, assegurando segurança, mobilidade e fluidez no trânsito 24 horas por dia.



“Pensando no planejamento de médio e longo prazo, nos novos contratos temos um fortalecimento em relação à realização de aceiros, nessa linha do investimento nas ações nas margens, que é exatamente onde tem mais risco”, afirma Natália Resende.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo visa, dentre outras ações, diminuir os focos de incêndio no Estado, principalmente durante o período mais seco do ano, que vai de junho a outubro. A medida é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta, também, com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundação Florestal (FF), e Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).