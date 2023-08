Primeira Coroa para a Festa do Divino 2024 ocorre no dia 12 de agosto

Os Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2024 acertam os últimos detalhes para receber os devotos na Primeira Coroa do Divino.

A reza será conduzida pelo padre João Paulo da Silva, assessor eclesiástico da Festa, seguida do tradicional chá bingo, está agendada para o dia 12 de agosto, às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes. Os convites podem ser adquiridos na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes.

O valor de cada convite é R$ 10,00 (com três cartelas) e o combo com seis cartelas é R$ 15,00. Além disso, ao longo da tarde serão jogadas rodadas simples, em que cada cartela custará R$ 3,00. A Coroa terá a transmissão online, para que o devoto possa acompanhar a reza, por meio do Facebook da Festa do Divino (https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes).

Os casais de Festeiros Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Ramos preparam algumas novidades para esta e as próximas coroas, realizadas sempre no segundo ou terceiro sábado de cada mês (a depender dos feriados que forem ocorrer no período). Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. Portanto, a última Coroa será realizada no mês de abril.

Dentre as novidades, está a ação social que será feita a cada Coroa. “A cada doação de um alimento ou produto de higiene, independentemente da quantidade, efetuaremos a troca por uma (única) cartela de rodada simples. Divulgaremos qual será a rodada no início de cada Coroa”, explica a Festeira Milena.

Os produtos arrecadados serão entregues já na semana seguinte à realização do evento, a uma entidade previamente anunciada. Nesta Coroa, eles pedem que os devotos doem leites, que serão encaminhados à Casa Cirineu, instituição de longa permanência para idosos da Diocese de Mogi das Cruzes. Para mais informações sobre a Casa Cirineu, o devoto pode acessar o Instagram (@casacirineu).

Ela também fala sobre a expectativa deles para esta primeira edição: “Um dos pontos fortes da Festa do Divino Espírito Santo é o congraçamento fraterno entre os devotos e as Coroas, seguidas do chá bingo, são um momento especial para tanto. Estamos preparando algumas surpresas que serão reveladas na primeira Coroa e contamos com a participação de todos.



Arrecadação de prendas

Os interessados em fazer a doação de prendas para as rodadas do bingo podem levar até a Associação Pró-Divino, de segunda a sexta-feira, em horário comercial (com pausa para almoço) e também nos dias da realização das Coroas. “Só é importante frisar que, se forem prendas comestíveis (doces ou salgados), precisam ser feitas, necessariamente, no dia da realização das Coroas”, orienta a Festeira Milena, que reforça: “Agradecemos por todas as doações, pois são elas que nos possibilitam realizar os bingos e consequentemente termos o impulso financeiro inicial necessário para os custos da Festa”.

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. O telefone para outras informações é o: (11) 4790-6835.