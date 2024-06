Primeiro meliponário de Itaquá é inaugurado no Parque Ecológico

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, inaugurou, nesta terça-feira (4), o primeiro meliponário da cidade no Parque Ecológico. O espaço tem por objetivo promover a sensibilização da população frente a importância das abelhas na conservação do meio ambiente. São dez espécies nativas que não possuem ferrão e não oferecem risco aos visitantes.

A estrutura é cuidadosamente planejada para proporcionar um ambiente seguro e ideal às abelhas, composta por uma base de madeira que permite estarem sempre em meia sombra. Internamente, uma cobertura de serragem protege a estrutura e, no centro, ficam as caixas onde as colônias se instalam.

São dez colmeias que possuem entre mil e dez mil abelhas cada nas espécies Jataí, Mandaçaia, Mandaguari preta, Mandaguari amarela, Lambe-olhos, Manduri, Iraí, Mirim-droriana, Benjoí e Tubiba. Um tubo conecta a caixa interna à parede externa, permitindo livre circulação. Sendo assim, a colônia se divide entre o ninho, onde fica a cria, e os estoques de alimento, onde fica o pólen e o mel.

"Nossa equipe foi muito assertiva na criação deste espaço. Meu pai criava abelhas e a minha infância foi marcada por esse período. Lembro que experimentava o mel direto da fonte. Ter um meliponário faz diferença para o meio ambiente e para as nossas crianças", afirmou a primeira-dama, Mila Prates.

A cerimônia de inauguração contou com a participação dos estudantes da EMEB Vereador Augusto dos Santos, secretários, vereadores, munícipes e representantes de meliponicultura. "As abelhas não apresentam perigo para os frequentadores do parque. Essas espécies não picam e não possuem veneno. Pelo contrário: são importantes para a natureza", explicou a chefe da pasta, Yasmim Zampieri.

Diante de ações humanas, que resultam na intensificação da poluição e na redução da biodiversidade, muitas espécies estão em risco de extinção. A secretária aproveitou o momento para destacar a importância da preservação. "As abelhas contribuem para a biodiversidade, produção agrícola, alimentação humana e na realização plena dos serviços ecossistêmicos. O processo de polinização permite a sobrevivência de fauna e flora, influenciando direta e indiretamente as interações entre espécies, recursos e condições do meio."

"Quero parabenizar toda a equipe do Meio Ambiente por criar iniciativas relevantes para a cidade. A preservação das abelhas se torna uma ação cada vez mais urgente, principalmente quando se trata de espécies nativas, que estão alinhadas às condições ambientais e à biodiversidade. É fundamental essa atenção e cuidado com a natureza", completou o prefeito Eduardo Boigues.

Semana do Meio Ambiente

Nesta Semana do Meio Ambiente, uma programação especial está acontecendo na cidade. Na segunda (3), foram plantadas 300 mudas de árvores nativas e nesta quarta (5), será realizada uma caminhada, às 10h, com concentração na praça Padre João Álvares e dispersão no Parque Ecológico.

No mesmo dia, haverá o lançamento do projeto "Sementes do futuro", que visa incentivar os estudantes nos cuidados com a natureza. Uma exposição na praça central na quinta (6) e na sexta (7), das 9h às 14h, encerra a programação.