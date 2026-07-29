Rodrigo Ashiuchi prestigia Festa das Cerejeiras e destaca revitalização do Parque do Carmo

No último domingo (26/07), o pré-candidato a deputado estadual e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, prestigiou a tradicional Festa das Cerejeiras, no Parque do Carmo, na Zona Leste. Organizado pela Federação Sakura e Ipê do Brasil, em parceria com o poder público, o evento celebra a cultura nipo-brasileira em meio à florada de mais de 4 mil pés de cerejeiras, reunindo milhares de visitantes.

Entre janeiro de 2025 e março de 2026, quando esteve à frente da secretaria, Ashiuchi liderou a aplicação de R$ 94 milhões na revitalização do Parque do Carmo. As intervenções, ao lado da gestão do prefeito Ricardo Nunes,, incluíram a Aqua Sampa, maior fonte interativa instalada em um parque municipal, com 200 bicos d’água, iluminação cênica e um moderno sistema de filtragem, além da recente entrega da nova Fonte Flutuante no lago central.

O parque também ganhou um novo núcleo esportivo, com campo em gramado natural, quadra poliesportiva, pista de cooper, academia da terceira idade e vestiários. As melhorias contemplaram ainda a implantação da UMAPAZ Carmo, pavimentação de vias internas, reforma dos sanitários, construção de 77 quiosques e valorização do Bosque das Cerejeiras, que recebeu iluminação temática para fortalecer um dos eventos mais tradicionais da cidade.

Durante sua gestão, Ashiuchi também conduziu 15 inaugurações na capital, entre elas sete novos parques municipais, e garantiu o plantio de mais de 170 mil árvores em São Paulo, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e a ampliação dos espaços verdes.

“O Parque do Carmo é um patrimônio da Zona Leste e ver esse espaço cada vez mais valorizado é motivo de muito orgulho. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes pela confiança para realizarmos esse trabalho e ao secretário Wanderley Soares, que dá continuidade às ações. Esses investimentos mostram o compromisso da gestão com a preservação ambiental, a cultura e a qualidade de vida da população”, destacou Rodrigo Ashiuchi.

