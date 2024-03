Procon-SP divulga lista das empresas e problemas mais reclamados em 2023

O Procon-SP divulga nesta sexta-feira, 15 de março – Dia do Consumidor – a lista das empresas e dos problemas mais reclamados em 2023. Trata-se de uma obrigação legal tradicionalmente realizada nesta época do ano.

As informações contidas nesta lista refletem as queixas que não foram solucionadas em uma primeira tentativa de acordo feita pelo órgão de defesa, sendo convertidas em processos administrativos. Hurb Technologies S/A, Grupo 123 Milhas e Enel ocupam os primeiros lugares no ranking.

Em todo o ano de 2023 foram registradas 769.556 reclamações no canal de atendimento online e nos postos presenciais. Destas, 672.040 foram mediadas em uma primeira fase (a diferença de 97 mil se refere a consultas, denúncias e outras interações com consumidores). No período, foram finalizadas 207.220 queixas feitas contra 21.925 fornecedores, com mediação feita pelos especialistas do Procon-SP – independentemente de terem sido atendidas pelo fornecedor.

“O grande volume de reclamações reflete o tamanho da economia paulista; mas, ainda chama a atenção o baixo índice de solução apresentado pelas empresas, especialmente as que figuram nas primeiras colocações no ranking. É essencial que os fornecedores se conscientizem sobre a necessidade de investirem mais recursos e atenção para resolver os problemas apresentados pelos consumidores, que em muitos casos são de simples solução, bastando ouvi-los com um pouco mais de atenção, e este ranking pode ser uma excelente ferramenta para que as empresas identifiquem onde precisam se aprimorar”, avalia Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Veja o relatório completo neste link.