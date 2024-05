Professor Juscelino Olyveira se apresenta no dia 8 de junho em Ferraz

O show “Sustentabilidade 5 Rs” é um grande espetáculo de músicas autorais do professor e cantor Juscelino Olyveira, que leva a todos canções alegres e edificantes em três gêneros musicais, que são a paixão dos brasileiros: samba, reggae e forró, livre para todas as idades.

Com lindas mensagens sobre a Agenda 2030 (17 ODS), preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, combate à violência e ao racismo, paz social dentre outros temas pertinentes ao contexto socioeconômico e ambiental de nossos dias, Juscelino Olyveira se apresentará no dia 8 de junho, das 10h às 11h45, no Parque Nosso Recanto, Rua Lourenço Paganucci, 1133, JD Pérola, a 15 minutos da Estação Ferraz.

Suas composições são um convite à reflexão sobre o papel de cada cidadão, onde ele propõe a conscientização de todos em defesa do meio ambiente e da Agenda 2030 com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em prol da qualidade de vida para todos e a construção de um mundo melhor. Sem pobreza, fome e desigualdade, como ele canta em sua música "Agenda 30".

“A ideia é fazer um espetáculo, um período de reflexão. Inclusive porque pautamos assuntos que estão ligados ao nosso dia a dia. Creio que todos que forem, vão se encantar”, conta Juscelino Olyveira.

No mesmo dia, Juscelino também lançará seu livro "Agenda 30", que detalha a importância de entender o que é a Agenda 2030 e como cada um de nós pode contribuir para alcançar seus objetivos. O livro é um guia acessível e inspirador que visa educar e motivar os leitores a se engajarem ativamente na construção de um futuro sustentável.

Este evento promete ser uma experiência única de aprendizado e diversão, unindo música e literatura para promover a conscientização sobre a sustentabilidade e a responsabilidade social.