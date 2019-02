Programa 'Criança Feliz' é lançado em Poá e beneficia 500 famílias

O programa federal "Criança Feliz" foi oficialmente lançado nesta quarta-feira (13) em Poá. Inicialmente, o projeto vai beneficiar 500 famílias que estão inseridas no programa Bolsa Família. Os atendimentos começam na próxima semana e cerca de 20 profissionais farão as visitas domiciliares.

De acordo com informações da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Poá é a 180° cidade a aderir ao programa. O secretário executivo da pasta, Paulo Mathias, esteve na reunião de apresentação do programa e comentou sobre a importância da iniciativa para a primeira infância.

"Esse projeto foi criado pelo governo federal em 2016 e tem se mostrado excelente. Não existe um programa desse nível, que atenda a primeira infância, no Estado. O atendimento irá assegurar as mães de primeira viagem e as crianças que estão em fase de desenvolvimento, por isso é de extrema importância", conta.

O programa "Criança Feliz" tem como objetivo promover o desenvolvimento infantil a partir do acompanhamento integrado na primeira infância, além de apoiar as gestantes para o nascimento da criança e aos primeiros cuidados. Crianças de zero a seis anos podem participar do programa.

A principal ação do "Criança Feliz" ocorre por meio das visitas domiciliares às famílias participantes. Dessa forma, as equipes de visitadores fazem o acompanhamento necessário e dão orientações para estimular o desenvolvimento infantil e fortalecer os vínculos familiares.

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), falou da importância da integração do programa com outros projetos existentes na cidade. "Isso é muito importante para nossa cidade porque podemos agregá-los a outros setores e serviços. Temos um trabalho muito grande na cidade que são os visitadores da área da saúde. Isso vai agregar muito a esse projeto, já que a "Criança Feliz" é uma junção da educação com a saúde e dessa forma as equipes estarão trazendo demandas de ambas as áreas", afirma.

Por ser um programa de nível federal, o valor repassado aos municípios que possuem a iniciativa é feita pelo Governo Federal sob supervisão do Estado, que tem a responsabilidade de fiscalizar os valores. No Alto Tietê, Arujá, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e agora Poá, estão inseridas do programa.

A apresentação das informações aconteceu na sede da Secretária de Educação de Poá e contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal da Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá; a representante da secretária municipal de Educação, Adélia de Carvalho; o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Edvaldo Gonçalves; a coordenadora municipal do Programa Criança Feliz, Eunice Ramos Ferreira; a coordenadora estadual do programa Criança Feliz, Naira Moisés e o diretor regional da Assistência Social da Grande São Paulo e região leste, José Rezende.