Projeto de pavimentação de estrada do Taboão é atualizado para receber acesso da Ayrton Senna

O projeto de pavimentação e urbanização das estradas municipais Yoneji Nakamura e Mauro Auricchio, ambas no distrito industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, foi atualizado e adaptado para receber os veículos que utilizarem o futuro acesso a ser implantado na rodovia Ayrton Senna. A adequação foi um pedido do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) à Secretaria Municipal de Obras, responsável por contratar a empresa especializada que fez o projeto executivo.

O DER solicitou que a Prefeitura incluísse nos trabalhos de pavimentação, o rebaixamento em cerca de seis metros da pista, no trecho da estrada Mauro Auricchio, que passa sob à Ayrton Senna. O rebaixamento será necessário para que o DER transforme o retorno operacional, existente no km 51,5 km, em acesso direto da rodovia ao distrito industrial. O projeto original não previa este rebaixamento, fundamental para a passagem de veículos de grande porte.

“Todas as ações necessárias para que, finalmente, o Taboão tenha o acesso, estão sendo realizadas”, afirmou Osvaldo Baradel, presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab). “Estamos vencendo todas as etapas que eram apontadas como empecilho para a construção do acesso, como a regularização das estradas, agora todas contam com CEP; a pavimentação, que já tem verba garantida e previsão para lançar a licitação até o final de julho e; recentemente, esta adaptação no projeto”, destacou Baradel.

A pavimentação das vias havia sido uma exigência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e do próprio DER. As obras nas estradas têm previsão de término de até oito meses, após o início. O projeto de urbanização prevê calçadas em ambos os lados da via e um sistema de iluminação pública com luz de led. O convênio com o DER é de R$ 8.173.820,84 e possibilitará a colocação de asfalto em uma extensão de 2,8 km.

O asfaltamento compreenderá da ligação da Estrada do Taboão, na esquina do Colégio Hermon, segue cerca de 1,2 km, por um lado, até a empresa Aerorack/Mogipack, e, por outro lado, mais 1,6 km até a Fábrica Auricchio. Ao menos 20 indústrias serão beneficiadas.

“O trabalho da Agestab, em conjunto com a Prefeitura e demais autoridades, tem ajudado a superar os obstáculos e o nosso acesso nunca esteve tão perto”, disse Baradel.

Acesso garantido

O DER garantiu que o distrito industrial do Taboão terá um acesso direto à rodovia Ayrton Senna. A proposta foi apresentada pelo superintendente do DER, Paulo César Tagliavini, durante reunião com a diretoria Agestab e vereadores de Mogi das Cruzes, em março deste ano. Segundo o superintendente, a adequação técnica do retorno é a alternativa mais rápida e economicamente mais viável.