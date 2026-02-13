Projeto social leva atendimentos gratuitos e atividades para crianças em Biritiba Mirim

Biritiba Mirim recebe, entre sábado (14) e segunda-feira (16), mais uma edição do projeto social “Alegria para Toda Vida”. A ação acontece das 14h às 17h e contará com uma programação diversificada, voltada principalmente às famílias e crianças do município.

As atividades serão realizadas em duas frentes de trabalho. A base principal será na Escola Waldemar Costa Filho, localizada na Rua Abnésio Avelino Marques, s/nº, no Jardim dos Eucaliptos. No local, a população poderá participar de brincadeiras, contação de histórias, apresentações musicais e receber lanches.

O projeto também oferecerá atendimentos médicos, como teste de glicemia, medição de pressão arterial e orientações com médicos voluntários. Haverá ainda atendimento odontológico básico, com avaliações, além de serviços de estética e beleza, incluindo acupuntura, corte de cabelo e barba.

Com exceção do bazar beneficente, que terá produtos a preços reduzidos, todas as atividades serão gratuitas.

Um segundo polo funcionará especialmente para o público infantil na Vila Santo Antonio II. O trabalho será realizado no Barracão de Capoeira do Marimba, na Rua 9, nº 13, no sábado (14) e domingo (15), também das 14h às 17h.

O “Alegria para Toda Vida” é uma iniciativa da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul e chega à sua 17ª edição. Neste ano, o evento ocorre em parceria com a Primeira Igreja Batista em Biritiba Mirim.