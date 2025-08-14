Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas

Poucos dias depois de a maioria dos estudantes retornar às aulas após as férias escolares, muitos alunos enfrentam dificuldades de adaptação que podem atrapalhar sua qualidade de vida e causar preocupação nos familiares e amigos. O alerta é da psicóloga Irani Silva, da Hapvida, que destaca o fato de os adolescentes serem os mais atingidos por essa circunstância. Segundo a profissional, que atua em Mogi das Cruzes {SP}, a ansiedade é um dos principais problemas. “É comum que enfrentem alguns desafios. Os pais precisam ficar atentos a mudanças de comportamento”, ensina.

Falta de sono, dor de cabeça, irritabilidade e distúrbios alimentares estão entre os principais problemas. Entre as dicas da psicóloga, está o retorno da adoção de antigos hábitos praticados antes do início das férias. “Dormir no horário habitual das aulas e se alimentar conforme o cotidiano antigo são fatores importantes principalmente se iniciados uma semana antes das aulas retornarem”, ensina.

Uma vez que as atividades já recomeçaram, a estratégia para vencer os obstáculos é ter foco nas aulas pensando que o resultado dessa prática será positivo profissionalmente e para o desenvolvimento pessoal. Outra recomendação da psicóloga é rever em casa, aos poucos, conteúdos já estudados para treinar a mente a absorver novos conhecimentos, estabelecendo sempre metas positivas, conciliando o estudo com lazer. “Manter um círculo social externo também ajuda muito porque a interação é desenvolvida e pode ser colocada em prática com os colegas, sejam novos ou conhecidos”, ressalta.

Caso os problemas persistam, é indicado o acompanhamento psicológico.