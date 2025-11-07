Envie seu vídeo(11) 4745-6900
07/11/2025
Região

Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Itaquá, Mogi, Poá e Arujá criaram, juntas, 1.362 vagas de emprego

07 novembro 2025 - 11h30Por Da Região
Em setembro, o emprego cresceu 0,5% na construção (4.059 vagas)Em setembro, o emprego cresceu 0,5% na construção (4.059 vagas) - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá estão entre os 50 municípios do estado de São Paulo que mais geraram vagas de emprego em setembro. Juntas, as cidades criaram mais de 1,3 mil empregos. As informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. Em setembro, com 463 vagas, Itaquá ocupa a 19ª posição, seguida por Mogi, com 340 vagas e no 25º lugar; Poá está na 29ª colocação, com 331 vagas criadas; já Arujá, com 228 vagas, está na 37ª posição.

No acumulado do ano, Mogi ocupa o 32º lugar com 2.673 vagas e Itaquá em 35º, com 2.353. Já nos últimos 12 meses, Mogi fica em 23º, com 2.480 e Itaquá em 30º, com 1.868 vagas.

“O bom resultado é o reflexo direto da nossa economia, que está fortalecida em todos os setores, seja na indústria, no comércio, na construção civil ou nos serviços. Mais gente trabalhando é garantia de renda, de desenvolvimento e prosperidade para as famílias”, afirmou o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em setembro:

Sao Paulo: 16.997

Osasco: 4.885

Sumare: 1.555

Barueri: 1.351

Guarulhos: 1.142

Sao Bernardo do Campo: 1.051

Jundiai: 924

Tatui: 817

Santo Andre: 783

Ribeirao Preto: 720

Taubate: 713

Sao Caetano do Sul: 711

Atibaia: 609

Sao Jose dos Campos: 557

Taboao da Serra: 510

Paulinia: 485

Marilia: 474

Maua: 471

Itaquaquecetuba: 463

Santos: 415

Espirito Santo do Pinhal: 414

Itapevi: 391

Jaguariuna: 386

Jacarei: 343

Mogi das Cruzes: 340

Franco da Rocha: 338

Novo Horizonte: 336

Sertaozinho: 333

Poa: 331

Ribeirao Branco: 303

Cubatao: 296

Apiai: 261

Mendonca: 261

Mogi-Guacu: 252

Sao Carlos: 239

Diadema: 230

Aruja: 228

Itupeva: 224

Embu: 221

Limeira: 212

Itapetininga: 211

Bertioga: 206

Botucatu: 205

Braganca Paulista: 205

Herculandia: 205

Franca: 197

Caraguatatuba: 180

Vinhedo: 180

Birigui: 177

Santa Cruz do Rio Pardo:177

 

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no acumulado do ano:

 

Sao Paulo: 128.254

Osasco: 20.943

Guarulhos: 16.722

Campinas: 9.019

Sorocaba: 8.830

Sao Jose dos Campos: 8.587

Santo Andre: 7.187

Barueri: 6.773

Matao: 6.542

Sao Bernardo do Campo: 6.462

Ribeirao Preto: 6.226

Jundiai: 6.070

Santos: 6.031

Bauru: 5.830

Franca: 4.627

Sao Caetano do Sul: 4.316

Taubate: 4.312

Sumare: 4.197

Sao Jose do Rio Preto: 4.148

Maua: 3.587

Limeira: 3.550

Piracicaba: 3.538

Tatui: 3.462

Bebedouro: 3.284

Mogi-Guacu: 3.248

Atibaia: 3.223

Diadema: 3.089

Cajamar: 2.927

Sao Carlos: 2.917

Cotia: 2.834

Birigui: 2.717

Mogi das Cruzes: 2.673

Presidente Prudente: 2.646

Itaquaquecetuba: 2.353

Paulinia: 2.195

Sao Jose do Rio Pardo: 2.151

Araraquara: 2.042

Marilia: 2.028

Botucatu: 2.024

Carapicuiba: 2.023

Jacarei: 2.021

Rio Claro: 1.932

Embu: 1.927

Pontal: 1.922

Monte Mor: 1.883

Capela do Alto: 1.880

Aracatuba: 1.854

Araras: 1.779

Indaiatuba: 1.769

Catanduva: 1.754

 

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:

 

Sao Paulo 117.215

Osasco 24.507

Guarulhos 17.189

Sao Jose dos Campos 8.444

Sorocaba 8.128

Campinas 7.358

Barueri 7.091

Santo Andre 6.826

Santos 6.758

Sao Bernardo do Campo 6.252

Jundiai 5.642

Ribeirao Preto 5.236

Taubate 4.526

Maua 3.614

Cajamar 3.570

Tatui 3.360

Sumare 3.145

Sao Jose do Rio Preto 3.062

Diadema 3.038

Piracicaba 2.898

Atibaia 2.717

Sao Caetano do Sul 2.604

Mogi das Cruzes 2.480

Presidente Prudente 2.475

Matao 2.457

Bauru 2.222

Botucatu 2.220

Marilia 1.973

Franca 1.887

Itaquaquecetuba 1.868

Itapecerica da Serra 1.854

Carapicuiba 1.793

Cotia 1.789

Sao Carlos 1.756

Mogi-Guacu 1.686

Araraquara 1.638

Birigui 1.615

Louveira 1.545

Franco da Rocha 1.526

Monte Mor 1.494

Aracatuba 1.484

Itapevi 1.471

Monte Azul Paulista 1.410

Itu 1.380

Jacarei 1.377

Embu 1.310

Paulinia 1.297

Guaratingueta 1.283

Cabreuva 1.235

Votorantim 1.203

 

