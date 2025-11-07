Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá estão entre os 50 municípios do estado de São Paulo que mais geraram vagas de emprego em setembro. Juntas, as cidades criaram mais de 1,3 mil empregos. As informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.
O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. Em setembro, com 463 vagas, Itaquá ocupa a 19ª posição, seguida por Mogi, com 340 vagas e no 25º lugar; Poá está na 29ª colocação, com 331 vagas criadas; já Arujá, com 228 vagas, está na 37ª posição.
No acumulado do ano, Mogi ocupa o 32º lugar com 2.673 vagas e Itaquá em 35º, com 2.353. Já nos últimos 12 meses, Mogi fica em 23º, com 2.480 e Itaquá em 30º, com 1.868 vagas.
“O bom resultado é o reflexo direto da nossa economia, que está fortalecida em todos os setores, seja na indústria, no comércio, na construção civil ou nos serviços. Mais gente trabalhando é garantia de renda, de desenvolvimento e prosperidade para as famílias”, afirmou o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em setembro:
Sao Paulo: 16.997
Osasco: 4.885
Sumare: 1.555
Barueri: 1.351
Guarulhos: 1.142
Sao Bernardo do Campo: 1.051
Jundiai: 924
Tatui: 817
Santo Andre: 783
Ribeirao Preto: 720
Taubate: 713
Sao Caetano do Sul: 711
Atibaia: 609
Sao Jose dos Campos: 557
Taboao da Serra: 510
Paulinia: 485
Marilia: 474
Maua: 471
Itaquaquecetuba: 463
Santos: 415
Espirito Santo do Pinhal: 414
Itapevi: 391
Jaguariuna: 386
Jacarei: 343
Mogi das Cruzes: 340
Franco da Rocha: 338
Novo Horizonte: 336
Sertaozinho: 333
Poa: 331
Ribeirao Branco: 303
Cubatao: 296
Apiai: 261
Mendonca: 261
Mogi-Guacu: 252
Sao Carlos: 239
Diadema: 230
Aruja: 228
Itupeva: 224
Embu: 221
Limeira: 212
Itapetininga: 211
Bertioga: 206
Botucatu: 205
Braganca Paulista: 205
Herculandia: 205
Franca: 197
Caraguatatuba: 180
Vinhedo: 180
Birigui: 177
Santa Cruz do Rio Pardo:177
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no acumulado do ano:
Sao Paulo: 128.254
Osasco: 20.943
Guarulhos: 16.722
Campinas: 9.019
Sorocaba: 8.830
Sao Jose dos Campos: 8.587
Santo Andre: 7.187
Barueri: 6.773
Matao: 6.542
Sao Bernardo do Campo: 6.462
Ribeirao Preto: 6.226
Jundiai: 6.070
Santos: 6.031
Bauru: 5.830
Franca: 4.627
Sao Caetano do Sul: 4.316
Taubate: 4.312
Sumare: 4.197
Sao Jose do Rio Preto: 4.148
Maua: 3.587
Limeira: 3.550
Piracicaba: 3.538
Tatui: 3.462
Bebedouro: 3.284
Mogi-Guacu: 3.248
Atibaia: 3.223
Diadema: 3.089
Cajamar: 2.927
Sao Carlos: 2.917
Cotia: 2.834
Birigui: 2.717
Mogi das Cruzes: 2.673
Presidente Prudente: 2.646
Itaquaquecetuba: 2.353
Paulinia: 2.195
Sao Jose do Rio Pardo: 2.151
Araraquara: 2.042
Marilia: 2.028
Botucatu: 2.024
Carapicuiba: 2.023
Jacarei: 2.021
Rio Claro: 1.932
Embu: 1.927
Pontal: 1.922
Monte Mor: 1.883
Capela do Alto: 1.880
Aracatuba: 1.854
Araras: 1.779
Indaiatuba: 1.769
Catanduva: 1.754
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:
Sao Paulo 117.215
Osasco 24.507
Guarulhos 17.189
Sao Jose dos Campos 8.444
Sorocaba 8.128
Campinas 7.358
Barueri 7.091
Santo Andre 6.826
Santos 6.758
Sao Bernardo do Campo 6.252
Jundiai 5.642
Ribeirao Preto 5.236
Taubate 4.526
Maua 3.614
Cajamar 3.570
Tatui 3.360
Sumare 3.145
Sao Jose do Rio Preto 3.062
Diadema 3.038
Piracicaba 2.898
Atibaia 2.717
Sao Caetano do Sul 2.604
Mogi das Cruzes 2.480
Presidente Prudente 2.475
Matao 2.457
Bauru 2.222
Botucatu 2.220
Marilia 1.973
Franca 1.887
Itaquaquecetuba 1.868
Itapecerica da Serra 1.854
Carapicuiba 1.793
Cotia 1.789
Sao Carlos 1.756
Mogi-Guacu 1.686
Araraquara 1.638
Birigui 1.615
Louveira 1.545
Franco da Rocha 1.526
Monte Mor 1.494
Aracatuba 1.484
Itapevi 1.471
Monte Azul Paulista 1.410
Itu 1.380
Jacarei 1.377
Embu 1.310
Paulinia 1.297
Guaratingueta 1.283
Cabreuva 1.235
Votorantim 1.203