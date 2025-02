Refeições servidas pelo Bom Prato na região crescem 4,9% em 2024

O número de refeições servidas pelo Bom Prato no Alto Tietê cresceu 4,9% no Alto Tietê em 2024. Os dados são da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. São cinco unidades da rede na região: Mogi das Cruzes (dois restaurantes), Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

De acordo com a pasta, 2.078.130 refeições em 2023. Em 2024, foram servidas 2.180.767. Em Mogi das Cruzes, somando os dois restaurantes do município, foram 807.785 pratos servidos. Na Unidade I, no Centro, foram 527.395 refeições servidas, enquanto na Unidade II, em Jundiapeba, 280.390 pratos foram vendidos. Número menor se comparado ao ano anterior, quando a Unidade I distribuiu 514.161 e a II 238.869, totalizando 753.030. O crescimento foi de 7%.

Em Suzano, o número total foi de 517.724 no ano passado, enquanto em 2023 o total de pratos servidos foi de 490.885. No total, o aumento foi de 5%. Em Ferraz e Itaquá também houve aumento. Em Ferraz, o número subiu de 444.035 para 450.984, o que representa 1%. Já em Itaquá houve um salto de 390.180 para 404.274, totalizando 3% de aumento.

Questionada sobre obras e novas unidades na região, a pasta apenas informou que a necessidade e a viabilidade da instalação de um restaurante, assim como o cálculo do número de refeições servidas em cada unidade, são feitas com base em estudos técnicos que levam em consideração critérios socioeconômicos e populacionais.

Bom Prato

O programa é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo trabalhadores de baixa renda, desempregados e subempregados, aposentados, itinerantes, pessoas em situação de rua e demais cidadãos que se encontram em situação de insegurança alimentar.

O restaurante oferece refeições a preços acessíveis para este público. O valor das refeições é: café da manhã: R$ 0,50, almoço e jantar: R$ 1,00. O café da manhã é sérvio das 7 às 9 horas. O almoço, por sua vez, a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e 11 horas para o público em geral. O jantar é servido a partir das 17h30.