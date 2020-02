Região registra 31 casos de dengue nos dois primeiros meses de 2020

O Alto Tietê registra 31 casos de dengue em 2020. As informações foram passadas ao DS pelas prefeituras de nove cidades da região. Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim lideram, com 7 casos registrados. Suzano registra 4 casos de dengue.

Em seguida aparece Itaquaquecetuba com 6 casos confirmados. Guararema contabiliza 4 casos importados. Em Arujá a Secretaria de Saúde conta três ocorrências da doença na cidade.

Os demais municípios da região não possuem ocorrências até o momento, com exceção de Salesópolis, que até o fechamento desta reportagem, não enviou o número de casos.

No ano anterior

Em 2019, 29 casos de dengue foram contabilizados no mesmo período, 6,9% a menos que este ano. As cidades com maior incidência de casos foram Biritiba, com 7 casos notificados e Suzano, com 4 casos confirmados.

Em seguida aparecem os municípios de Arujá, com 3 casos, Itaquaquecetuba com 2 casos registrados, Poá, também com 2 casos confirmados e Ferraz de Vasconcelos com um caso.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Saúde não divulgou os dados por mês, mas o total de casos de 2019. Foram 126 ocorrências registradas, o que resulta em uma média de 10,5 casos por mês.

Guararema e Santa Isabel são as únicas que não registraram casos da doença no ano passado.

Doença

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypit, que também transmite outras doenças como zika, chikungunya e febre amarela.

Os principais sintomas são febre, dores musculares e nas articulações, falta de apetite, náusea, dor de cabeça e manchas avermelhadas na pele. A doença requer diagnóstico médico e tratamento.

A prevenção da doença pode ser feita através de vacina. Outros cuidados também podem ser tomados, como evitar água parada e a colocação areia nos vasos de plantas.