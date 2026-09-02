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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Região

Região tem 250 milímetros de chuva entre segunda e terça

Houve duas quedas de árvore por conta das tempestades, uma em Arujá e outra em Santa Isabel

02 setembro 2026 - 06h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
SUZANO Registrou acumulado de 117,2 milímetros de chuvasSUZANO Registrou acumulado de 117,2 milímetros de chuvas - (Foto: Sabrina Silva/Arquivo DS)

As cidades do Alto Tietê registraram uma somatória de 250 milímetros de chuva entre esta segunda (31) e terça-feira (1º), em períodos que variaram de 12 a 48 horas. Segundo as Defesas Civis dos municípios, os temporais provocaram duas quedas de árvore, uma em Arujá e outra em Santa Isabel. Nas demais cidades, não houve ocorrências relacionadas às chuvas.


Em Suzano, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou um acumulado de 117,2 milímetros em 48 horas. Do total, foram contabilizados 48,6 milímetros no bairro Cidade Miguel Badra, 35,8 milímetros no Tabamarajoara, 38,6 milímetros no Jardim Amazonas e 30 milímetros no Jardim Lincoln. Apesar do volume, não houve registro de ocorrências no município.


Itaquaquecetuba acumulou 44 milímetros de chuva em um período de 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, o município não registrou anormalidades ou solicitações relacionadas às chuvas.


Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos registrou 34,2 milímetros de chuva em 12 horas na Vila Renata. O índice foi o maior no município. A cidade também não teve solicitações relacionadas aos temporais.


Já em Arujá, uma árvore caiu na Estrada dos Índios, no bairro São Bento. Segundo a Prefeitura, a solicitação para a retirada foi atendida rapidamente pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços. O município registrou 37,6 milímetros de chuva.

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