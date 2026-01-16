Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/01/2026
Região

Saulo Souza acompanha vistoria das obras das alças do Rodoanel e destaca avanços para Poá

Prefeito de Poá esteve no canteiro de Poá e de Suzano, onde acompanhou o visita do governador Tarcísio de Freitas ao Complexo Viário do Alto Tietê

16 janeiro 2026 - 19h50Por de Suzano
Saulo Souza acompanha vistoria das obras das alças do Rodoanel e destaca avanços para PoáSaulo Souza acompanha vistoria das obras das alças do Rodoanel e destaca avanços para Poá - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

O prefeito de Poá, Saulo Souza, participou na última quinta-feira (15) da vistoria às obras do Complexo Viário do Alto Tietê, realizada pelo governador Tarcísio de Freitas, e comemorou o andamento do projeto, que começa a sair do papel e é considerado estratégico para transformar a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da cidade.

Ao lado da primeira-dama Flavia Souza, do governador, demais prefeitos da região, deputados, vereadores e do secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, o chefe do Executivo poaense esteve na divisa de Suzano com Poá, em um dos trechos onde as obras das alças de entrada e saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas estão em andamento, e afirmou que a execução desse projeto é um momento histórico para o município e para o Alto Tietê, uma vez que novos acessos vão reduzir o tempo de deslocamento, melhorar a fluidez do trânsito e impulsionar a geração de empregos na cidade e em toda a região.

“As sonhadas alças do Rodoanel começam a se tornar uma realidade aqui em Poá. É um sonho antigo da nossa população que agora sai do papel. Esse complexo vai trazer mais emprego e renda, melhorar a mobilidade urbana, gerar desenvolvimento e mudar a história da nossa região. É Poá e o Alto Tietê no próximo nível”, afirmou o prefeito, que também visitou o trecho em obra no município, na região da Estrada Padre Eustáquio.

O empreendimento prevê a implantação de novas alças de acesso ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), beneficiando diretamente os municípios de Poá e Suzano e impactando positivamente cerca de 1,6 milhão de moradores do Alto Tietê. De acordo com o governo Estadual, o investimento ultrapassa R$ 2 bilhão, com previsão de conclusão para novembro de 2027, além da geração estimada de milhares empregos diretos e indiretos durante o período de obras.

De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, o complexo é fundamental para a logística e fluidez do trânsito regional. “Essa é uma obra estratégica para garantir melhores acessos ao Rodoanel, melhorar a malha viária local e eliminar gargalos nas cidades do Alto Tietê”, destacou.

Benini enfatizou os benefícios que o Complexo Viário irá trazer. "O objetivo é aumentar a segurança, melhorar a fluidez do trânsito urbano dos municípios da região e oferecer mais conforto aos motoristas. Os novos acessos também devem ampliar a capilaridade logística ao possibilitar a ligação direta entre bairros e áreas industriais ao anel viário, reduzindo a distância e tempo de deslocamento”, explicou o secretário estadual de Parcerias em Investimentos.

Benefícios diretos para Poá

Em Poá, o projeto contempla a construção de dois viadutos de acesso ao Rodoanel: um com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel, e outro com aproximadamente 850 metros, ao longo da pista interna. A rotatória de acesso ao município será totalmente remodelada, juntamente com a adequação das vias locais para receber o novo fluxo de veículos.

O pacote de obras inclui ainda a implantação de marginal paralela à pista externa do Rodoanel, com 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Rio Tietê, além de passarela para pedestres e ciclovias, ampliando a segurança viária e a mobilidade urbana.

