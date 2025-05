Saulo Souza exonera vice-prefeito Eliardo do cargo de secretário de Segurança de Poá

A Prefeitura de Poá anunciou nesta sexta-feira (02/05) o encerramento da designação do vice-prefeito Delegado Eliardo Jordão como titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública. A função vinha sendo exercida de forma cumulativa desde o início do atual mandato.

Segundo a Prefeitura, a medida integra um conjunto de ajustes estratégicos conduzidos pelo prefeito de Poá, Saulo Souza, com o objetivo de fortalecer a estrutura organizacional da administração municipal e assegurar compromisso de melhoria contínua para fazer frente às necessidades da população poaense. “A mudança representa uma nova fase da gestão que busca melhoria contínua no atendimento cada vez mais qualificado às demandas da população poaense", afirmou o chefe do Executivo.

Novo nome

O novo secretário de Segurança de Poá será anunciado nos próximos dias. A escolha reforçará o compromisso da atual gestão com a continuidade das ações no setor, em articulação com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e demais instituições.

“O foco permanece na promoção de políticas integradas de segurança cidadã e na construção de uma cidade mais protegida e acolhedora para todos”.

VÍDEO DE ELIARDO

Na semana passada, o vice-prefeito de Poá, Eliardo Jordão, publicou um vídeo em suas redes sociais, onde diz que tenta falar com o prefeito da cidade, Saulo Souza. O delegado aproveitou para ressaltar a importância do vice-prefeito para auxiliar o prefeito na comunicação com a população e com outros políticos.