Sebrae-SP Alto Tietê oferece curso de liderança para empresários e gestores

O Sebrae-SP Alto Tietê está com inscrições abertas para o curso Lidere, voltado para empresários e gestores que desejam aprimorar suas habilidades de liderança e alcançar alta performance com suas equipes. A capacitação começa no dia 3 de setembro e será realizada ao longo de sete dias, com conteúdo dinâmico e prático, aplicável imediatamente nas empresas.

O Lidere tem como foco o desenvolvimento de líderes por meio da abordagem “líder mentor”, que permite ao empreendedor participar ativamente no crescimento individual dos membros da sua equipe. O curso apresenta técnicas e ferramentas específicas que ajudam na criação de um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo, independente do porte ou segmento do negócio. O investimento no curso é R$1.800,00, com possibilidade de parcelamento e condições especiais para clientes de projetos do Sebrae-SP. As inscrições podem ser feitas online, por meio do link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35728704.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Márcio Barbosa, a capacitação é uma oportunidade estratégica para melhorar os resultados de qualquer tipo de negócio. “Nosso objetivo é capacitar os gestores para que reconheçam o potencial de sua equipe, desenvolvam competências essenciais e definam metas claras e tangíveis, alinhadas aos objetivos das empresas", destaca.

O curso será realizado no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, nos dias 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 de setembro, das 18h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.