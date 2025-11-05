Sebrae-SP leva empreendedores ao 33º Furusato Matsuri em Mogi

O Sebrae-SP marca presença na 33ª edição do Furusato Matsuri, um dos principais eventos da colônia japonesa no Alto Tietê. A festa, promovida pela Associação dos Agricultores de Cocuera, reúne empreendedorismo, cultura e tradição nos dias 8 e 9 de novembro, na sede da entidade, em Mogi das Cruzes.

Nesta edição, o Furusato Matsuri contará com uma área exclusiva do Sebrae-SP, que reunirá 16 expositores ligados ao agronegócio, turismo rural e artesanato. A programação ocorre no sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 10h às 19h, na Associação dos Agricultores de Cocuera, localizada na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Salesópolis), quilômetro 61,4.

De acordo com a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, a participação no evento reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento local.

“O Furusato Matsuri celebra a potência agrícola da nossa região, um importante pilar econômico e uma referência tanto para São Paulo quanto para o Brasil. Nosso objetivo é impulsionar esse potencial, identificar oportunidades e abrir novos mercados para o Alto Tietê”, destaca.

O festival também contará com exposições agrícolas, comidas típicas, apresentações culturais e shows, um espaço de valorização das tradições e do empreendedorismo regional.