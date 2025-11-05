Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 05 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae-SP leva empreendedores ao 33º Furusato Matsuri em Mogi

Evento tradicional da colônia japonesa reúne negócios, cultura e gastronomia nos dias 8 e 9 de novembro, com participação de 16 expositores apoiados pelo Sebrae-SP

05 novembro 2025 - 12h00Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O Sebrae-SP marca presença na 33ª edição do Furusato Matsuri, um dos principais eventos da colônia japonesa no Alto Tietê. A festa, promovida pela Associação dos Agricultores de Cocuera, reúne empreendedorismo, cultura e tradição nos dias 8 e 9 de novembro, na sede da entidade, em Mogi das Cruzes. 

Nesta edição, o Furusato Matsuri contará com uma área exclusiva do Sebrae-SP, que reunirá 16 expositores ligados ao agronegócio, turismo rural e artesanato. A programação ocorre no sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 10h às 19h, na Associação dos Agricultores de Cocuera, localizada na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Salesópolis), quilômetro 61,4. 

De acordo com a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, a participação no evento reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento local. 

“O Furusato Matsuri celebra a potência agrícola da nossa região, um importante pilar econômico e uma referência tanto para São Paulo quanto para o Brasil. Nosso objetivo é impulsionar esse potencial, identificar oportunidades e abrir novos mercados para o Alto Tietê”, destaca. 

O festival também contará com exposições agrícolas, comidas típicas, apresentações culturais e shows, um espaço de valorização das tradições e do empreendedorismo regional. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Refis de Ferraz fechou 7,3 mil acordos e foi prorrogado até 12 de dezembro
Região

Refis de Ferraz fechou 7,3 mil acordos e foi prorrogado até 12 de dezembro

Biblioteca de Ferraz tem acervo com mais de 3 mil livros
Região

Biblioteca de Ferraz tem acervo com mais de 3 mil livros

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Enem2025
Região

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Enem2025

Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio
Região

Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê
Região

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha
Região

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha