Região

Sebrae-SP promove ação para fortalecer fornecedores locais no Alto Tietê 

Iniciativa pioneira na região busca orientar empreendedores sobre como participar de processos de compras e licitações do Sebrae-SP 

11 novembro 2025 - 11h00Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

De forma inédita, o Sebrae-SP traz para o Alto Tietê a ação “Amplie suas Vendas com o Sebrae-SP”. A iniciativa, voltada para empreendedores da região, tem como objetivo fortalecer a participação local nos processos de compras e licitações, relacionados ao fornecimento de produtos e serviços de diversas áreas. O encontro ocorrerá no dia 26 de novembro, às 10h, no Escritório Regional do Sebrae-SP no Alto Tietê, com vagas limitadas. 

Com o objetivo de credenciar fornecedores locais, o evento orientará os empresários sobre o passo a passo para participar de certames, licitações e compras realizadas pelo Sebrae-SP, tanto no Alto Tietê quanto em outras regionais do estado. Serão abertas 100 vagas para os empreendedores da região. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/7iZ6GBjTXW. 

A área de atuação para a participação é ampla, incluindo o fornecimento de serviços como de vidraçaria, persianas, instalação de rufos e calhas, manutenção de ar-condicionado, além de oferta de alimentação e estruturas para eventos, como estandes, sistemas de iluminação, telão de LED entre outros. Durante o evento, representantes da Unidade de Aquisições e Credenciamento do Sebrae-SP esclarecerão as dúvidas dos empreendedores sobre os requisitos necessários para participar dos processos. 

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, destaca que essa é uma oportunidade estratégica para os empreendedores que desejam expandir sua atuação e conquistar novas oportunidades. “O Sebrae-SP realiza a contratação e a compra de diversos produtos e serviços, priorizando, sempre que possível, fornecedores locais, o que agiliza e facilita os processos. Queremos mostrar aos pequenos negócios que eles também podem vender para o Sebrae-SP, pois seguimos a lei de licitações que prioriza as aquisições de empresas de pequeno porte”, afirma. 

O Escritório Regional do Sebrae-SP no Alto Tietê fica localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510. 

