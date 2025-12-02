Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae-SP realiza "Imersão Digital" e capacita empreendedores do Alto Tietê

Encontro teve dois dias de conteúdos sobre estratégias, ferramentas e tendências de marketing digital em Mogi das Cruzes 

02 dezembro 2025 - 09h57Por Da região
- (Foto: Divulgação)

Com a apresentação de estratégias, ferramentas e tendências de marketing no mundo virtual, o Sebrae-SP no Alto Tietê promoveu o “Imersão Digital” nos dias 29 e 30 de novembro. O encontro, realizado em Mogi das Cruzes, reuniu empreendedores da região para apresentar conteúdo e novidades para ajudar na ampliação da presença nas plataformas digitais e expansão das vendas. 

Um dos pilares do encontro foi a busca pela humanização aliada ao uso de ferramentas digitais para aprimorar, ampliar e otimizar o atendimento e a gestão dos negócios. O evento contou com a presença de cerca de 30 empreendedores de diversos segmentos das áreas de comércio e serviços. 

Para a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, a iniciativa representa uma virada de chave nos negócios. “A humanização é importante para que o consumidor tenha a sensação de ser único em qualquer um dos canais que acesse. As ferramentas digitais vieram para vender, aproximar e construir conhecimento com seu cliente, em um movimento de colaboração”, ressaltou. 

O encontro ofereceu 20 horas de conteúdos, incluindo palestras e atividades práticas sobre mercado, persona, modelo de negócio, campanhas, tráfego pago e e-commerce. “Os empreendedores precisam se preparar com campanhas para atrair os clientes ao longo de todo o ano. Temos as datas sazonais, que são oportunidades para alavancar as vendas e aumentar a receita. As ferramentas e plataformas digitais são estratégicas para facilitar a rotina das empresas e alcançar novos públicos, podendo, inclusive, ampliar os negócios físicos”, reforçou o analista de negócios do Sebrae-SP, Kurth Tonn. 

O evento também teve a participação do CEO da VVS Consultoria, Vinicius Vitor, que apresentou a plataforma TikTok Shop como uma maneira de ampliar a presença das marcas no mundo digital. 

Patrícia Melo, da Loja do Moisés, pretende expandir sua atuação na área digital. “Usamos a Inteligência Artificial e atuamos no iFood, onde fazemos a entrega de produtos como chuveiros e resistências, um serviço pouco conhecido pelo público. Quero aprender mais para implementar na loja”, afirmou. 

Já Edina Lemos, da Primo Motores e Rodízios, destaca que a experiência contribuirá para a estruturação das vendas online. “Achei os conteúdos muito interessantes, pois abriram um leque de conhecimento. Atuo muito no presencial e quero começar o marketplace da empresa. Um ponto que achei importante foi a humanização, pois é preciso o ser humano, não vamos lidar só com máquinas”, comentou. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz amplia ações para melhorar a gestão de resíduos no município 
Região

Ferraz amplia ações para melhorar a gestão de resíduos no município 

2&ordm; Simpósio da Pessoa com Deficiência da OAB Itaquá fomenta acessibilidade à advocacia
Região

2º Simpósio da Pessoa com Deficiência da OAB Itaquá fomenta acessibilidade à advocacia

Delegado Osvaldo Nico Gonçalves é nomeado secretário da Segurança Pública de São Paulo
Região

Delegado Osvaldo Nico Gonçalves é nomeado secretário da Segurança Pública de São Paulo

Conselhos para o amanhã: pessoas idosas espalham esperança para 2026
Região

Conselhos para o amanhã: pessoas idosas espalham esperança para 2026

Mutirão de atualização do CadÚnico atende centenas de moradores em Poá
Região

Mutirão de atualização do CadÚnico atende centenas de moradores em Poá

Sebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no Natal
Região

Sebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no Natal