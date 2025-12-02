Sebrae-SP realiza "Imersão Digital" e capacita empreendedores do Alto Tietê

Com a apresentação de estratégias, ferramentas e tendências de marketing no mundo virtual, o Sebrae-SP no Alto Tietê promoveu o “Imersão Digital” nos dias 29 e 30 de novembro. O encontro, realizado em Mogi das Cruzes, reuniu empreendedores da região para apresentar conteúdo e novidades para ajudar na ampliação da presença nas plataformas digitais e expansão das vendas.

Um dos pilares do encontro foi a busca pela humanização aliada ao uso de ferramentas digitais para aprimorar, ampliar e otimizar o atendimento e a gestão dos negócios. O evento contou com a presença de cerca de 30 empreendedores de diversos segmentos das áreas de comércio e serviços.

Para a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, a iniciativa representa uma virada de chave nos negócios. “A humanização é importante para que o consumidor tenha a sensação de ser único em qualquer um dos canais que acesse. As ferramentas digitais vieram para vender, aproximar e construir conhecimento com seu cliente, em um movimento de colaboração”, ressaltou.

O encontro ofereceu 20 horas de conteúdos, incluindo palestras e atividades práticas sobre mercado, persona, modelo de negócio, campanhas, tráfego pago e e-commerce. “Os empreendedores precisam se preparar com campanhas para atrair os clientes ao longo de todo o ano. Temos as datas sazonais, que são oportunidades para alavancar as vendas e aumentar a receita. As ferramentas e plataformas digitais são estratégicas para facilitar a rotina das empresas e alcançar novos públicos, podendo, inclusive, ampliar os negócios físicos”, reforçou o analista de negócios do Sebrae-SP, Kurth Tonn.

O evento também teve a participação do CEO da VVS Consultoria, Vinicius Vitor, que apresentou a plataforma TikTok Shop como uma maneira de ampliar a presença das marcas no mundo digital.

Patrícia Melo, da Loja do Moisés, pretende expandir sua atuação na área digital. “Usamos a Inteligência Artificial e atuamos no iFood, onde fazemos a entrega de produtos como chuveiros e resistências, um serviço pouco conhecido pelo público. Quero aprender mais para implementar na loja”, afirmou.

Já Edina Lemos, da Primo Motores e Rodízios, destaca que a experiência contribuirá para a estruturação das vendas online. “Achei os conteúdos muito interessantes, pois abriram um leque de conhecimento. Atuo muito no presencial e quero começar o marketplace da empresa. Um ponto que achei importante foi a humanização, pois é preciso o ser humano, não vamos lidar só com máquinas”, comentou.