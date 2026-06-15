Semana Municipal do Meio Ambiente mobiliza estudantes em ação de conscientização ambiental em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu continuidade à programação da Semana Municipal do Meio Ambiente 2026, iniciativa que integra as ações do Junho Verde e tem como objetivo ampliar a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis.



Na última sexta-feira (12), a Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu uma atividade voltada à educação ambiental de crianças da rede municipal de ensino. A ação ocorreu no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, e contou com a exibição do filme Cara de Um, Focinho de Outro.



Ao todo, 250 alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Prof.ª Primorosa Jorge do Nascimento, Abílio Secundino Leite e Maria Andena Costa participaram da atividade. Esta iniciativa utilizou o cinema como ferramenta pedagógica para estimular reflexões sobre a relação entre seres humanos, animais e meio ambiente, promovendo valores como respeito, empatia e responsabilidade socioambiental.



A animação acompanha a trajetória de Mabel, uma jovem apaixonada por animais que utiliza uma tecnologia inovadora capaz de transferir sua consciência para o corpo de um castor robótico. A partir dessa experiência, a personagem passa a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva e embarca em uma jornada repleta de descobertas sobre o reino animal. Ao longo da história, Mabel enfrenta desafios para proteger diferentes espécies de ameaças que colocam em risco a convivência harmoniosa entre humanos e animais, transmitindo importantes mensagens sobre cooperação, coragem e preservação da vida.



Para o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Squizato, atividades como essa são fundamentais para fortalecer a educação ambiental entre as novas gerações e ampliar o debate sobre sustentabilidade no município. “Mais do que um momento de reflexão, o Junho Verde é um convite à ação. A educação ambiental é uma ferramenta essencial para formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro da cidade. Queremos aproximar cada vez mais a população das questões ambientais e incentivar atitudes que contribuam para a construção de um município mais sustentável para todos”, destacou.