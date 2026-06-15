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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Região

Semana Municipal do Meio Ambiente mobiliza estudantes em ação de conscientização ambiental em Ferraz

Exibição de animação para 250 alunos da rede municipal integrou a programação do Junho Verde e reforçou valores de preservação, empatia e sustentabilidade

15 junho 2026 - 15h13Por De Ferraz
A ação ocorreu no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, e contou com a exibição do filme Cara de Um, Focinho de OutroA ação ocorreu no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, e contou com a exibição do filme Cara de Um, Focinho de Outro - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu continuidade à programação da Semana Municipal do Meio Ambiente 2026, iniciativa que integra as ações do Junho Verde e tem como objetivo ampliar a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis.

Na última sexta-feira (12), a Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu uma atividade voltada à educação ambiental de crianças da rede municipal de ensino. A ação ocorreu no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, e contou com a exibição do filme Cara de Um, Focinho de Outro.

Ao todo, 250 alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Prof.ª Primorosa Jorge do Nascimento, Abílio Secundino Leite e Maria Andena Costa participaram da atividade. Esta iniciativa utilizou o cinema como ferramenta pedagógica para estimular reflexões sobre a relação entre seres humanos, animais e meio ambiente, promovendo valores como respeito, empatia e responsabilidade socioambiental.

A animação acompanha a trajetória de Mabel, uma jovem apaixonada por animais que utiliza uma tecnologia inovadora capaz de transferir sua consciência para o corpo de um castor robótico. A partir dessa experiência, a personagem passa a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva e embarca em uma jornada repleta de descobertas sobre o reino animal. Ao longo da história, Mabel enfrenta desafios para proteger diferentes espécies de ameaças que colocam em risco a convivência harmoniosa entre humanos e animais, transmitindo importantes mensagens sobre cooperação, coragem e preservação da vida.

Para o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Squizato, atividades como essa são fundamentais para fortalecer a educação ambiental entre as novas gerações e ampliar o debate sobre sustentabilidade no município. “Mais do que um momento de reflexão, o Junho Verde é um convite à ação. A educação ambiental é uma ferramenta essencial para formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro da cidade. Queremos aproximar cada vez mais a população das questões ambientais e incentivar atitudes que contribuam para a construção de um município mais sustentável para todos”, destacou.

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