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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Região

Simplifica Ferraz registra 71,6% de solicitações respondidas em agosto

Aplicativo amplia acesso da população aos serviços municipais e apresenta tempo médio de atendimento de 2,5 dias

02 setembro 2026 - 16h44Por de Ferraz
O Simplifica Ferraz registrou, em agosto, um índice de 71,6% de solicitações respondidasO Simplifica Ferraz registrou, em agosto, um índice de 71,6% de solicitações respondidas - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

O Simplifica Ferraz registrou, em agosto, um índice de 71,6% de solicitações respondidas. O resultado é acompanhado por um tempo médio de atendimento de 2,5 dias, enquanto metade dos pedidos respondidos foi concluído em até dois dias, evidenciando a agilidade na prestação dos serviços solicitados pela população.

Entre as principais demandas encaminhadas pelo aplicativo, o Cata-Treco e o recolhimento de entulho representaram cerca de 35,8% dos registros. Os serviços de iluminação pública também tiveram participação expressiva: 21,1% das solicitações foram destinadas à manutenção e 20% à instalação de novos pontos. Juntas, as duas categorias correspondem a 41,1% dos pedidos.

A Secretaria de Serviços Urbanos concentrou 86,3% das solicitações registradas, demonstrando a relevância da plataforma para o encaminhamento de demandas de zeladoria. Entre os setores territoriais, o Setor 08 reuniu 20% dos registros e apresentou a maior participação no período.

A utilização do aplicativo também se destacou em diferentes regiões do município. A Vila São Paulo concentrou 13,7% das solicitações, seguida pelo Jardim Yone, com 7,4%. Vila Correa e Cidade Kemel representaram, cada uma, 6,3% dos registros, enquanto o Parque Dourado correspondeu a 5,3%.

O que é o Simplifica Ferraz

O Simplifica Ferraz é uma plataforma que aproxima a população da Prefeitura, permitindo que os moradores registrem solicitações de serviços públicos e acompanhem o atendimento das demandas. A ferramenta busca facilitar o acesso aos serviços municipais e contribuir para uma gestão mais ágil e conectada às necessidades da cidade.

Link para a plataforma: https://simplifica.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/

O Simplifica Ferraz também está disponível na loja de aplicativos de aparelhos Android.

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