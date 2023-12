Tarifa Social de Energia Elétrica: Confira passo a passo da EDP para obter até 65% de desconto

No Alto Tietê, a Tarifa Social de Energia Elétrica tem beneficiado mensalmente 113.242 famílias de baixa renda. No entanto, um levantamento realizado pela EDP, distribuidora de energia elétrica da região, apontou que 105.915 famílias possuem CadÚnico e ainda não estão inscritas no benefício, que oferece descontos de até 65% na conta de energia. Por conta disso, a EDP reforça o passo a passo com orientações voltadas ao cadastro.

Em primeiro lugar, é fundamental certificar-se dos critérios estabelecidos pelo governo. Entre eles, o principal é estar com o NIS (Número de Identificação Social) ativo e atualizado no CadÚnico e ter renda familiar per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário mínimo, e, no caso de idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, ter o número do benefício BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) atualizado.

Aqueles que possuem ou atualizaram o CadÚnico há mais de dois anos, devem ficar atentos e retornar ao CRAS do município onde reside para fazer a atualização do documento antes de requerer o benefício da Tarifa Social.

O segundo passo é reunir a documentação necessária. Isso inclui o CPF (Cadastro de Pessoa Física), o RG ou outro documento com foto, o número do NIS atualizado, e o número da instalação elétrica - disponível na fatura de energia.

Por fim, com os documentos em mãos, o cliente deve entrar em contato com a distribuidora pelo portal www.edp.com.br/tarifa-social/, no 0800 721 0123 ou em uma das agências de atendimento presencial. “A qualquer momento, o consumidor que se enquadrar nos critérios pode buscar a EDP para realizar o cadastramento, basta estar com os documentos necessários. O atendimento pode ser feito diretamente pela internet, sem a necessidade de sair de casa. Após a aprovação da documentação, o desconto será aplicado automaticamente na próxima conta de energia”, afirma o gestor da EDP, Roberto Miranda.

O desconto da Tarifa Social pode chegar a até 65%, de acordo com o volume de energia consumido. Não é necessário que haja alteração no titular da conta, mas sim a comprovação do vínculo do beneficiário do programa social do governo com o imóvel, com a informação do NIS e do número da instalação.

Vale ressaltar que a EDP realiza diferentes ações de busca ativa das famílias potenciais a receber o benefício, entre elas os projetos da Van da Boa Energia e os Agentes da Boa Energia, que tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica junto às comunidades de atuação e orientar e cadastrar os clientes elegíveis na Tarifa Social. Ambos projetos fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Companhia, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),

Além disso, a EDP também realiza, mensalmente, o cadastramento automático, conforme o Ministério da Cidadania disponibiliza ao setor elétrico as bases do CadÚnico e do BPC. Ao cruzarem esses dados com os das unidades consumidoras atendidas, as distribuidoras cadastram as famílias que se enquadram no benefício, sem a necessidade de solicitação do cliente à distribuidora.

Confira o passo a passo:

(1) Verifique se você se enquadra nos critérios de elegibilidade:

Ter o NIS (Número de Identificação Social) ativo no CadÚnico e renda familiar per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário mínimo;

Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);

Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico;

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham no domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo

(2) Reúna a documentação necessária:

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Carteira de Identidade (ou outro documento de identificação social com foto)

Para caso de indígena levar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);

Número de Identificação Social (NIS) atualizado – obtido na prefeitura municipal por meio do CRAS;

Número da instalação da unidade consumidora (UC) da conta de energia.

(3) Entre em contato com a EDP e realize o cadastro:

Site: www.edp.com.br/tarifa-social/

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana);

Agências de atendimento presencial (endereços podem ser consultados pelo site da EDP).

WhatsApp (11) 93465-2888 - Opção 7 -Tarifa Social – (orientação)

Desconto por faixa de consumo