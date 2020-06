Taxa de isolamento social no Alto Tietê permanece abaixo de 50%

A taxa de isolamento social no Alto Tietê ainda permanece abaixo dos 50%. Dados disponibilizados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP) mostram que das seis cidades da região, que são monitoras pelo governo estadual por terem mais de 70 mil habitantes, nenhuma atingiu a marca mínima estipulada pelo Estado de 55%.

Ferraz de Vasconcelos e Poá são as duas cidade da região com o pior índice de adesão ao isolamento registrado. Nesses municípios, apenas 44% da população permaneceu em casa.

Em seguida, aparecem as cidades de Arujá, Itaquaquecetuba e Suzano com 45% na taxa de isolamento divulgada pelo Estado.

Na região, Mogi das Cruzes é a cidade com o melhor índice registrado. 47% dos residentes do município ficaram em quarentena.

No Estado de São Paulo, os índices continuam oscilando. A taxa registrada é de 48%. Os dados são referentes a última terça-feira, 02 de julho.

De acordo com o Centro de Contingência do coronavírus de São Paulo, caso o governo estadual, não tivesse adotado a quarentena e o isolamento social, o Estado teria 950 mil casos de Covid-19.

Entretanto até o dia 29 de maio, São Paulo tinha 84 mil casos confirmados da doença. De acordo com as autoridades sanitárias, esses dados mostram a eficácia do isolamento.

Vale ressaltar que, além da ocupação de leitos, número de casos e óbitos, a taxa de isolamento social também faz parte do grupo de indicadores e critérios utilizados pelo Governo do Estado para estudar a possibilidade de retomada consciente da atividade econômica em determinadas regiões.

O chamado “Plano São Paulo” anunciado na semana passada pelo governador João Doria, visa a reabertura gradual de comércios e serviços não essenciais, uma vez que a região seja classificada, no mínimo, para a segunda fase do programa.

No Alto Tietê, assim como no restante da Região Metropolitana de São Paulo, essa reabertura ainda pode demorar pelo menos até o dia 15 de junho. Isso porque a região foi classificada na primeira fase do plano, o que impede a retomada gradual de outras atividades econômicas.

Para os prefeitos da região, a decisão não é coerente, uma vez que o Alto Tietê apresenta melhores índices de isolamento, assim como outros indicadores utilizados pelo governo.