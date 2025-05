Três das cinco represas da região operam com menos de 50% da capacidade

Três das cinco represas que fazem parte do Sistema Produtor do Alto Tietê (SPAT), operam com menos de 50% de sua capacidade. Os dados são divulgados diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

As represas Jundiaí, Biritiba e Ponte Nova operam abaixo de 50%, enquanto as barragens Paraitinga e Taiaçupeba trabalham acima de 60%.

A represa Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, com 36,90%, trabalha com o menor volume. Em comparação ao último mês, o valor representa uma queda de 4,67 pontos percentuais, já que no dia 12 de abril trabalhava com 41,57% de volume.

Em seguida vem a represa Biritiba, estabelecida na cidade de Biritiba Mirim, que, no último mês, passou de 40,86% para 39,31%, queda de 1,55 pontos percentuais.

Já a represa Ponte Nova, que fica na divisa entre Biritiba e Salesópolis, opera com 43,87% de volume, caindo 0,81 pontos percentuais no último mês, quando tinha 44,68% da capacidade.

Aumento

Por sua vez, a represa Paraitinga, situada em Salesópolis, opera com o maior volume na região. A barragem passou de 71,31% em abril para 74,34% neste mês, um aumento de 3,03%.

Por fim, a represa Taiaçupeba, localizada em Mogi das Cruzes, opera com 60,16% de sua capacidade. Já no último mês o aumento foi de 9,80 pontos percentuais, já que em abril tinha 50,36% de volume.